Сахалинцы скорбят о безвременной кончине Дмитрия Когана

Администрация Невельского городского округа от имени всех жителей Невельского района Сахалинской области выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего из жизни Дмитрия Павловича Когана.

На протяжении многих лет маэстро и жителей нашего города связывала дружба. Выдающийся, всемирно известный музыкант, человек огромной души, Дмитрий Коган энергией своей музыки вселял надежду невельчанам, выступая с благотворительным концертом в разрушенном землетрясением Невельске в 2007 году, и затем знаменитый скрипач неоднократно выступал на нашей сцене. Невельчане очень гордятся тем, что Дмитрий Коган является почетным гражданином Невельского района. Его неожиданный, безвременный уход – тяжелая, невосполнимая потеря для всех, кто его знал. Но добрая память об этом замечательном, талантливом, светлом человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Свои соболезнования родным и близким Дмитрия Когана направила и администрация Южно-Сахалинска.

Для наших земляков Дмитрий был не просто музыкантом с мировым именем, а профессионалом, который за важностью больших дел и событий находил время для визитов на острова, давал здесь концерты, оказывал неоценимую поддержку юным дарованиям.

Мы навсегда запомним удивительное звучание инструмента в руках маэстро, а также его открытое сердце.