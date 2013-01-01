Выставка художников-маринистов пройдет на Сахалине

Выставка живописи и графики, приуроченная к 200-летию со дня рождения известного русского художника-мариниста Ивана Айвазовского, откроется в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 7 сентября.

Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов областного художественного музея, Сахалинского научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций.

Гости увидят работы членов Союза художников Сергея Васенкина, Натальи и Виктора Ковалевских, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ, сообщает пресс-служба учреждения.