Сахалинские школьники смогут задать вопросы ведущим работодателям страны

Уроки по профориентации для школьников Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9–11-х классов в режиме телемоста. Их смогут послушать не только дети, но и их родители.

Всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» состоится для 24 городов страны. На Сахалине школьники соберутся в лицее №1 областного центра. Начало – в 09:00 по московскому времени.

- Эта акция - новый виток в профориентационной работе с использованием современных информационных ресурсов. Во время открытого урока по видео-конференц-связи лекции прочитают президенты таких крупных компаний, как Ростелеком, «Российские железные дороги», «Росатом», «Россети» и другие. Также состоится прямое включение с орбиты борта с международной космической станции, во время которой о своей работе расскажут летчики-космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин. Во время урока школьники смогут задавать свои вопросы лекторам, – рассказала первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Васильева.

В режиме интернет-трансляции к уроку смогут подключиться как классы и аудитории школ, так и самостоятельно старшеклассники с домашнего компьютера или любого другого гаджета. На главной странице портала «ПроеКТОриЯ», а также в группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» можно будет наблюдать за уроком без регистрации, сообщает пресс-служба министерства образования региона.