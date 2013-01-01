Уральские археологи исследуют останки животных Сахалина

Уральские археологи исследуют останки сахалинских животных. Учёные хотят доказать, что островные медведи являлись одним из элементов древних экосистем.

Как сообщает ГТРК «Урал», специалистам предстоит кропотливая работа по изучению древних находок. На Сахалине они побывали этим летом, останки животных привезли на родину совсем недавно.

Коренные жители Дальнего Востока нивхи приносили собак и медведей в жертву своим богам. Учёные тщательно изучат эти кости и тогда смогут ещё больше сказать о жизни и культуре этого народа.

- Эти материалы позволяют не только реконструировать духовный мир древних нивхов или их обряды, но ещё они дают информацию об истории экосистем, – отметил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев. - Зная, что нивхи использовали животных и, прежде всего, медведя как жертвенное животное, это позволяет нам говорить, что медведи обитали на Сахалине с древних времён и являлись одним из элементов древних экосистем.