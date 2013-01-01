За парты 1 сентября сядут более 56 тыс. школьников Сахалина и Курил

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», 160 школ были приняты контролирующими структурами к 20 августа. Из выделенной суммы на подготовку учреждений образования на ремонт зданий потрачено 1,15 млрд рублей, на обеспечение пожарной безопасности - 48,9 млн рублей, на антитеррористические мероприятия – 47,2 млн рублей, на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 106,1 млн рублей.

- Сегодня все школы региона на 100% обеспечены учебниками. За счет средств областного бюджета для школьных библиотек приобретено более 298 тыс. экземпляров книг. Надо отметить, что все учебники с 1-го по 11-й класс сахалинские школьники получают бесплатно. В этом году на эти цели из областного бюджета было выделено более 110 млн рублей. Вторым комплектом учебников обеспечены не только ученики первых классов, как рекомендует СанПиН, но и вся начальная школа. Более того, в связи с введением в новом учебном году уроков астрономии уже закуплены учебники по данному предмету для всех 10-11-х классов области, - рассказала министр образования Наталья Мурашова.

Особое внимание при подготовке школ к новому учебному году уделялось вопросам организации школьного питания, приобретению учебников и организации подвоза учеников к месту обучения.

Кроме учебников, островные школы получили 73 комплекта специализированных профильных кабинетов, 14 учреждений обеспечены специализированным оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья. 282 учителя обеспечены автоматизированными рабочими местами.

В ведомстве отметили, что в островном регионе полностью решена проблема подвоза обучающихся из отдалённых населенных пунктов к месту учебы. На 1 сентября утверждено 119 транспортных маршрутов, к школам планируется доставлять более 3 тыс. 400 обучающихся. Парк школьных автобусов насчитывает 111 единиц транспортных средств. До конца 2017 года в регион поступит еще 10 единиц новой техники.

– Мы должны обеспечить организованное начало учебного года, принять все необходимые меры для безопасного проведения Дня знаний во всех образовательных учреждениях Сахалинской области, - подчеркнула глава ведомства Наталья Мурашова.