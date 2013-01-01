На Курилах проходят учения по противодесантной обороне

Военные на Курилах в рамках проверки боевой готовности отработают оборону против морского десанта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 2,5 тыс. человек, задействовано более 700 единиц техники, в частности танки Т-72Б, различные самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня «Град» и противотанковые орудия «Рапира».

- В ходе практической части учения военнослужащие мотострелковых подразделений совместно с артиллерийскими расчетами отработают задачи по организации системы и управления огнем при обороне береговой линии в зоне ответственности от высадки морского десанта условного противника. Помимо этого, подразделения войск противовоздушной обороны выполнят комплекс мероприятий по обнаружению, идентификации и уничтожению летательных аппаратов условного противника, осуществлявших выброску воздушного десанта, - говорится в сообщении.

В конце недели пройдет этап боевой стрельбы.