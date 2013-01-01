Катарсис через край: сахалинцы поделились впечатлениями от кинофестиваля

Татьяна:

– Мы посещали разные показы, как «18+», так и мультики. Пойдем еще на «Осколки» Алисы Хазановой, «Аритмию» Бориса Хлебникова – в общем, русское кино мы посмотрим обязательно. Не понравился японский фильм «Наше бегство» (реж. Нобутеру Утида) – сюжет показался неинтересным. «Почетный гражданин» (реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон), напротив, пришелся по душе. Общее впечатление о кинофестивале, как всегда, прекрасное. На «Край света» ходим каждый год. Это большое культурное событие, которое интересует как людей старшего поколения, так и подростков.

– Нам понравился мультфильм «Волшебное лето» (реж. Кэйити Хара). Еще хотим посмотреть «Гудбай, Берлин» (реж. Фатих Акин) – ничего про него не знаем, но надеемся, будет интересно.

– Ходила на сахалинский фильм «В объятиях моря» (реж. Дмитрий Моисеев). Очень понравился «Папин пароход» Оксаны Бычковой – и плакали, и смеялись. Также посмотрела «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. С детьми получили море удовольствия от японского мультфильма «Волшебное лето». В целом, от всего увиденного – в восторге. Сходили бы еще на что-нибудь, к сожалению, пока нет билетов, но верим, что нам повезет.

– Посетили ночной показ, где показывали мультфильм «Снежная королева 3: огонь и лед» в рамках «Ночи российского кино». Остались бы и на другие, но, увы, замерзли. Планируем еще на что-нибудь сходить, но пока еще не решили, на какой фильм.

– Пока еще не был ни на одном фильме, но очень хотелось бы что-нибудь посмотреть, если время позволит. Безусловно, такой кинофестиваль нужен Сахалину. Я считаю, в программу надо обязательно включить кино об истории нашего острова.

– Идем с подругой на «Тони Эрдманн» (реж. Марен Аде), больше из заявленной программы пока ничего не видели. От просмотра ждем только позитивных впечатлений. Считаю, что кинофестиваль – это здорово, и эту традицию необходимо у нас продолжать. «Край света» очень популярен у сахалинцев – билеты на сеансы день в день достать почти нереально, все расхватывают заранее. Организация фестиваля – на высоте. А баннеры «Края света» очень украшают наш город.

– Сходили на один японский мультфильм, а также на «Девушку-тигр» (реж. Якоб Ласс). Увиденное взяло за душу: это взгляд на несправделивость, человеческие отношения, когда один вопреки своей жизни и здоровью помогает другим. Я на кинофестивале впервые, и мне он очень понравился. Единственное пожелание –больше добрых и познавательных фильмов для малышей в программе.

– Я был на открытии «Края света» в Чехов-центре. Мне было интересно, что сахалинцы подразумевают под духом кинофестиваля, хотел посмотреть на реакцию публики, которая ждала возвращения прежней команды организаторов.

Дух фестиваля – это тяга и искреннее желание ходить в кино без «обязаловки», которой в нашей жизни стало много. Люди здесь получают тот самый катарсис, ради которого античные греки ходили на свои спектакли, даже зная их наизусть.

Мне показалось, что программа – достаточно насыщенная, интересная. Здорово, что это есть у вас на Сахалине. Сам я не местный, приехал сюда по делам, но когда-то жил здесь. В прежние годы меня зазывали к вам на фестиваль, но так получалось, что я приезжал сразу после него.

Такой фестиваль – мощная батарейка, от которой можно надолго зарядиться. Лично я хотел бы сходить на фильм «Пьяная фирма» (реж. Григорий Константинопольский), если будут билеты. Выбрал отечественное кино, так как с зарубежным мне все понятно. А вот куда сегодня движется российское – это интересно.

Своей операторской работой на меня произвела впечатление короткометражка «В объятиях моря», которую показывали на открытии. Как мне показалось, в этот фильм заложена ирония. В отличие от многих, этот фильм мне понравился – он отражает сахалинскую жизнь и местный дух.