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12:27 / Экономика / инвестиции / Нефть и газ  

Сахалин обогнал Москву по иностранным инвестициям

Сахалин на фоне общего оттока прямых иностранных инвестиций смотрится лучше других регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Это следует из данных Банка России, сообщают «Известия».

Иностранные инвесторы ориентируются на местные власти — в нынешнем году область направляет на инвестиции четверть областного бюджета. По данным ЦБ, Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий.

С 2009 года на Сахалине реализуются масштабные инвестиционные проекты по разработке и добыче нефти и газа — «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Разработка ведется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), при котором инвестор получает часть добытой нефти или газа. Объем извлекаемых запасов оценивается примерно в 500 млн тонн нефти и 1,12 трлн кубометров природного газа. Жизненный цикл проекта продлится до 2040–2050 годов. Среди инвесторов — компании ExxonMobil, ONGC, SODECO, Shell, Mitsui и Mitsubishi.

По данным платежного баланса, в первом квартале 2017 года в Россию поступило прямых инвестиций на общую сумму 31,136 млрд долларов, а выведено 26,49 млрд. Таким образом, объем чистых инвестиций составил 4,646 млрд долларов. То есть чистые прямые инвестиции в Россию выросли по сравнению с прошлым годом в 72 раза (в первом квартале прошлого года этот показатель составил 64 млн долларов).

В Москве в этом году наблюдался чистый отток инвестиций, который составил, по данным ЦБ, 990 млн долларов. В Санкт-Петербурге чистый приток оказался положительным - 114 млн долларов. На Сахалине при этом положительное сальдо прямых инвестиций составило 2,15 млрд долларов, что практически эквивалентно чистым инвестициям в весь Дальневосточный федеральный округ. В экономику острова поступило 2,166 млрд долларов, а выведено только 16 млн. По сравнению с 2016 годом вложения выросли на 218 млн долларов.

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич объяснила относительно высокий уровень инвестиций в экономику Сахалина привлекательностью нефтегазового сектора, которая сохраняется, несмотря на санкции и настороженное отношение иностранных инвесторов к России.

— В нефтегазовую отрасль вкладывают более или менее постоянно, поскольку там идет непрерывный технологический процесс, — сказала эксперт.

Наталья Зубаревич напомнила, что в первой половине 2000-х годов на Сахалин приходилось 20% всех прямых иностранных инвестиций в Россию. Теперь же наблюдается медленное восстановление после серьезного падения. По словам эксперта, до тех пор, пока страна рассматривается зарубежными инвесторами как рискованная, сложно ожидать серьезного притока средств.

Примечательно, что в других нефтедобывающих регионах похожего притока иностранных вложений не наблюдается. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе сальдо инвестиций оказалось отрицательным — 173 млн долларов. Разница — в условиях привлечения средств в разработку месторождений.

Соглашение о разделе продукции, на условиях которого добываются природные ресурсы на Сахалине, является своеобразным якорем для инвесторов, которые, вложившись в проекты, не хотят терять деньги независимо от общего инвестиционного климата в стране, полагает ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. В то же время, по ее словам, нынешняя ситуация в стране сильно отличается о того, что было два года назад.

— Восстановление потока инвестиций идет, правда, медленно. И это нормально, что в регионах восстановление идет быстрее, чем в Москве. Все-таки столица — это центр распределения финансовых ресурсов, а в перспективных регионах можно вложить средства напрямую, — считает эксперт.

Более того, отмечает Ольга Изряднова, по такому же сценарию восстановление происходило после прежних кризисов — 1989 и 2008 годов.

Среди 22 крупнейших развивающихся рынков только три в начале нынешнего года оказались «в плюсе» с точки зрения привлечения средств инвесторов — Россия, Бразилия и Таиланд. Инвесторы более оптимистично смотрят на российскую экономику из-за улучшения ситуации на сырьевом рынке. Однако пока как оптимизм, так и пессимизм в отношении РФ связан с рынком энергоносителей.

Теги  Инвестиции Нефть и газ

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