МЧС поздравит сахалинских школьников с Днем знаний

В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы Южно-Сахалинска пройдут несколько мероприятий.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», кадетская школа организует торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Мероприятие продлится до 13:00, приглашаются все желающие.

Линейка начнется в 10:00. Зрителей ждут выступления первоклассников, выпускников и хореографических ансамблей в сопровождении духового оркестра кадетской школы. Напутственные слова школьникам скажут мэр областного центра Сергей Надсадин, глава регионального управления МЧС России Денис Ильинов, представители областного министерства образования и компании «Сахалин Энерджи».

В 10:30 откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования. На ней можно будет увидеть разнообразные аппараты, приборы, которыми пользуются сотрудники экстренных служб. Огнетушители, тренажеры сердечно-легочной реанимации, специальные костюмы, различная техника от аварийно-спасательного отряда и пожарного гарнизона – всё это и многое другое ждёт посетителей выставки. Также можно будет попробовать примерить на себя пожарную одежду и посоревноваться на время в умении надевать её. На выставке будет представлено восемь единиц техники, которую желающие смогут осмотреть не только снаружи, но и изнутри.

Одновременно с выставкой на площади Славы пройдут интерактивные уроки по безопасности от «Сахалин Энерджи». Вместе с Сеней и котом Васькой ребятам расскажут о безопасности на воде, при возникновении лесного пожара, при угрозе заражения гриппом и о построении безопасного маршрута в школу. Секции будут сопровождаться увлекательными викторинами и играми, а на экране машины МЧС покажут мультфильмы из цикла «Безопасность – это важно». Кроме того, ребятам презентуют комикс «Осторожно, лесной пожар», информирует пресс-служба регионального управления МЧС.