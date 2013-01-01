На промысле горбуши лидирует Курильский район

Промысел горбуши продолжают в эти дни рыбаки Охинского, Макаровского, Долинского и Курильского районов. Бесспорным лидером нынешнего этапа путины-2017 стали курильчане, на счету которых более 7,8 тысячи тонн горбуши.

Интенсивные подходы рыбы привели здесь к тому, что последний суточный улов промысловиков Итурупа перевалил за отметку в тысячу тонн, в то время как в остальных районах он не превышает нескольких десятков тонн. В ближайший месяц курильчане смогут значительно улучшить свои результаты, поскольку недавно им добавили ресурсов, разрешив дополнительно взять еще 7,2 тысячи тонн горбуши.

По данным областного агентства по рыболовству, к сегодняшнему дню в островном регионе добыли 19,6 тысячи тонн горбуши, что составляет 60,9% от разрешенного в нынешнем году для вылова объема этого вида лососевых. В целом же в островном регионе с начала путины взяли уже 25,9 тысячи тонн красной рыбы.

На последнем заседании штаба дальневосточной лососевой путины отмечалось, что общий улов по региону достиг отметки в 289 тысяч тонн. Это на 6% превышает показатели «контрольного» 2015 года. Лидером страды по-прежнему остается Камчатский край.