Сахалинец изнасиловал бывшую жену

В следком поступило заявление от 36-летней сахалинки о привлечении к уголовной ответственности её бывшего мужа, который изнасиловал её.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», экс-супруг, 33-летний житель Поронайска стал фигурантом уголовного дела за половое сношение с применением насилия. По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу.

По версии следствия, пара находилась в разводе. Однако мужчина иногда приходил к бывшей супруге по новому месту жительства и избивал ее. Так, 22 августа 2017 года пьяный фигурант вновь пришел к бывшей жене. Она вызвала наряд полиции, а сама вместе с ребенком ушла ночевать к знакомым. Когда на следующее утро женщина вернулась домой, следом за ней пришел и бывший супруг. Несмотря на протесты женщины, мужчина вошел в квартиру и совершил в отношении неё насильственный половой акт.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, информирует пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.