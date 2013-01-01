В Поронайске тушат крупный пожар

На место происшествия выехали три пожарных расчета, но справиться с огнем им будет непросто – внутри находятся лакокрасочные и иные легковоспламеняемые материалы. Здесь торговали хозяйственными товарами – от фурнитуры до линолеума и красок.

К 13:30 полностью выгорел второй этаж, первый полыхает открытым огнем. На месте работают не только спасатели, но и медики. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Магазин-склад расположен на территории бывшего бумкомбината, поэтому объекты жилой и иной городской инфраструктуры в непосредственной близости отсутствуют.