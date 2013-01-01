Сахалинской пенсионерке не удался бизнес на очках-видеорегистраторах

Фигурантом уголовного дела стала продвинутая 63-летняя сахалинка.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», южно-сахалинская пенсионерка подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По версии следствия, в мае 2017 года женщина через мобильное приложение в своем телефоне приобрела у неустановленного лица очки, при помощи которых можно было заниматься скрытой видеозаписью и звуковым сопровождением.

По заключению таможенного эксперта, очки являются видеорегистратором и по наличию функциональной возможности и конструктивной приспособленности относятся к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения акустической и визуальной информации. Однако преступление женщине не удалось довести до конца: чудо техники изъяли таможенные органы.

В соответствии с Законом РФ «Об оперативно-разыскной деятельности» разработка, производство, реализация и приобретение для продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством России. В перечень входят специальные технические средства для негласного получения и регистрации акустической информации, специальные технические средства для негласного визуального наблюдения и документирования.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, информирует пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.