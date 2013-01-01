Старая марулька

Немногие сахалинцы, даже всю жизнь прожившие на острове, могут похвастаться тем, что побывали на Монероне. Или хотя бы возле него

Теплая струя

Еще несколько лет назад Монерон был практически закрыт для посетителей. В последние же годы посещение острова стало более доступным, но система пока не отлажена – нет регулярного морского сообщения, не хватает судов, которые безопасно могут достичь этого уникального места. А место действительно уникальное – Монерон находится в теплой струе Цусимского течения, поэтому имеет свой неповторимый микроклимат. Море вокруг острова почти прозрачно, видимость до 20 метров, поэтому там просто рай для любителей подводной охоты. Вокруг острова – скалы, большие перепады глубин, характерные для бывших вулканов или возвышенностей вулканического происхождения.

Естественно, что в водах около Монерона обитают столько видов разных рыб, что многих мы даже не знаем. Здесь уживается и живность Японского моря, и рыбы, традиционно обитающие у берегов Сахалина. Тунец, лакедра, спинорог, рыба сабля, большая корифена, щукорыл и даже летучие рыбки... Из этого списка мы научились ловить только лакедру, а остальной список надо изучать и только потом пытаться ловить. С ходу и случайно это вряд ли получится, потому что каждый из этих видов рыб имеет свои особенности – нужны специальные снасти и снаряжение, необходимо освоить другую технику ловли. Впрочем, все эти нюансы знакомы японским рыболовам и, надеюсь, что они охотно поделятся с нами своим опытом.

Огромная особь

А пока мы переносим вещи на судно, которое готово отправиться в сторону острова Монерон, но не на экскурсию, а именно для любительской рыбалки с борта. Место для рыбалки выбрали традиционное – северную банку, она самая широкая и богата окунем. Там мы ловили до шести видов морских окуней, причем некоторые особи были просто огромные, до шести килограмм весом и в возрасте 20-25 лет. Основным и наиболее многочисленным видом является желтый окунь (трехполосая марулька), немного реже попадается темный окунь, окунь Штейндахнера, голубой окунь и янагимебару. Русского названия этой рыбы мы так и не нашли, а по-японски это звучит именно так и переводится, как ивовый окунь. По вкусовым качествам, а у японцев это обязательный критерий оценки любой рыбы, – он имеет пять звезд из пяти.

При скорости судна 11 узлов до Монерона добираться примерно три часа при спокойном море. Пока идет переход, команда не скучает – кто-то пьет чай, кофе, другие собирают спиннинги и готовятся к рыбалке. По согласованию, решили остановиться на глубине 200-215 метров в надежде поймать что-нибудь интересное. Остановка заняла тридцать минут, есть время на два заброса. Чтобы блесна весом 350 граммов достигла дна, надо ждать пять минут. Подъем снасти уже с добычей занимает десять минут. Снять пойманную рыбу, перенаживить крючки, снова опустить – вот и пролетели тридцать минут запланированной остановки. Скажу сразу – интересного не попалось. Была стандартная треска разных размеров, сразу по три штуки на три крючка... Бычок, а куда от него деться? И минтай, который хватал приманку в полводы, и забивал оставшиеся крючки. Итогом вытаскивания снасти была полная гирлянда рыбы – треска, минтай, бычки... Все крючки заняты! На некоторых приманках, которые были оснащены двумя крючками, было по две рыбы. Получается, что внизу, на самом дне, началась настоящая война за нашу наживку – каждый хотел съесть ее вперед конкурента...

Матерый окунь

Остановка и первая пойманная рыба несколько сгладили утомительное путешествие к заветному острову. После трески и минтая народ воодушевился, адреналин уже не давал спокойно дремать в кресле, и все настроились на рыбалку. Вот и остров вдали, до него примерно пять километров – со стороны обыкновенная «кочка», как называют подобные места моряки. Еще полчаса медленного хода, и мы на месте. Останавливаемся на банке, глубина 35 метров. Опускаем снасти, и вот они – всевозможные разнокалиберные окуни, всех цветов и расцветок. Желтые окуни – редкий и малочисленный вид для Сахалина – обитают только у Монерона и немного в Невельске. Еще были замечены за мысом Анива и мысом Крильон, но там попадаются штучно. Промышленного значения не имеют, ввиду малочисленности. По японской оценке вкусовых качеств имеют оценку пять звезд.

Окунь Штейндахнера – оценка тоже пять звезд, но попадается реже, похож на золотую рыбку, так и хочется загадать желание... Темный окунь – вид очень солидный, толстый, матерый, окрас почти черный, такой может дорасти не только до пяти, но и до пятидесяти килограммов! Очень редкий и достойный окунь. Оценка по вкусовой шкале – пять. Голубой окунь – наиболее доступный в водах Сахалина, водится и на западном, и на восточном побережье. Вкусовая оценка по японским каталогам – четыре балла из пяти. Поймать голубого окуня в Холмске – большая удача, места засекречены, капитаны их держат в тайне. Точки, где можно поймать голубого окуня, диаметром всего десять или пятнадцать метров, попасть в такую точку на судне – совсем не просто...