За «развод» туристов на сахалинца завели уголовное дело

Сотрудники уголовного розыска полиции Южно-Сахалинска установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем случаям мошенничества.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», предприимчивый островитянин ловил в свои сети доверчивых земляков и предлагал им услуги в сфере туризма. В частности, мужчина обещал помощь в приобретении путевки на отдых за границей. Однако, получив предоплату в размере 5–6 тыс. рублей, «турагент» прерывал общение с обманутыми клиентами и на связь больше не выходил.

На сегодняшний день полиции известно о трех сахалинцах, потерпевших от действий южносахалинца. Известно, что в 2014 году его уже судили за мошенничество.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.