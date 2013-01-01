Сахалинцы пробегут «Кросс нации» с электронными чипами

В этом году Всероссийский день бега «Кросс нации» на Сахалине запланирован на 16 сентября.

Ежегодно в областном центре это массовое спортивное мероприятие собирает около 2000 участников. По словам организаторов, в этом году ожидается 2500 человек.

Как рассказали в оргкомитете, дистанции останутся прежними и будут варьироваться от 1 км для детей, до 12 км – для опытных легкоатлетов. Как показывает практика проведения «Кросса нации», самой многочисленной станет дистанция 4 км, на нее традиционно заявляются более полутора тысяч участников. Единственное, что изменится, – схема прохождения маршрута. Ее организаторы пока не раскрывают.

- У каждого участника будет электронный чип, фиксирующий время прохождения дистанции. Впервые мы их применили в прошлом году, и они доказали свою надежность. Это позволит избежать ошибок и неточностей, - отметила Татьяна Быкова, заместитель председателя сахалинской федерации легкой атлетики.

По ее словам, принять участие в массовом забеге смогут как любители, так и профессионалы, вне зависимости от возраста. Также в этом году на старт выйдут спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, для них будет отдельная дистанция.

Чтобы стать участником самого массового легкоатлетического забега, необходимо получить справку от врача с допуском и заполнить заявку. Она может быть как индивидуальная, так и коллективная.

Регистрация и выдача номеров начнется 11 сентября, сообщает пресс-служба министерства спорта, туризма и молодежной политики.