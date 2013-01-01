Российская флотилия успешно работает у Южных Курил

На Южных Курилах успешно развивается летний промысел сайры, сардины иваси и скумбрии, который 15 российских судов ведут с тихоокеанской стороны островов.

К переработке выловленной рыбы подготовились три береговых предприятия Кунашира и Шикотана, а судно компании «Курильский рыбак» уже ведет приемку сырца на борт.

Как отметил на недавней видеконференции с дальневосточниками первый заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, результаты промысла в этом районе вдвое превышают показатели прошлого года. С начала экспедиции российская флотилия добыла более 6,6 тыс. тонн сайры, скумбрии и сардины иваси. В районе близ острова Шикотан она выбрала наиболее удачное место для промысла, и ни одно из судов не остается сегодня без улова.

По прогнозу ученых института «ТИНРО-центр», возможности для успешной добычи скумбрии и сардины иваси сохранятся здесь и в сентябре.