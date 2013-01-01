Налог на совесть

В 1992 году словосочетание «налоговая полиция» казалось странным. Тем не менее, во многом благодаря созданию этой структуры государство сумело выжить в лихие 90-е

«Беловоротничковая» вакханалия

18 сентября исполняется 25 лет с начала работы на Сахалине и Курилах налоговой полиции. Организатором и начальником островного управления стал Аркадий Михайлович Левашов. Сейчас он генерал-майор налоговой полиции в отставке, живет в Москве. Уроженец Южно-Сахалинска, к тому же ровесник области, был направлен на родной остров после службы в Афганистане. На малой родине ему пришлось едва ли не труднее, чем в горячих точках. В то время горбачевско-ельцинская Россия открылась миру настолько быстро и широко, что ее богатства растаскивали все, кому не лень. Многие частники набивали себе карманы, забыв о налогах и интересах государства…

Начальник управления налоговой полиции Аркадий Левашов вручает погоны лейтенанту налоговой полиции Ирине Арешкиной

Тогда и была создана новая правоохранительная структура – спецслужба, нацеленная на борьбу с ранее неизвестным в СССР видом преступлений – налоговыми правонарушениями. – Этот вид экономических преступлений во всем мире считают «беловоротничковым». Его можно побеждать только профессионализмом и интеллектом, – поясняет Аркадий Левашов. – Поэтому сразу началась работа по обучению сотрудников основам бухучета, налогового законодательства, компьютерным технологиям. Регулярно проводились психологические тренинги, организовывались занятия по английскому языку. Раз в неделю проходили лекции по экономике области и ее отдельных отраслей.

Первый состав налоговой полиции Сахалинской области. Слева-направо – Аркадий Левашов (третий справа), Клавдия Цой, Владимир Цветков. 1992 г.

По словам экс-начальника островного управления налоговой полиции, созданию положительного образа нового территориального управления на первоначальном этапе мешало даже название – «Налоговая полиция». Ведь кто такой полицейский в глазах советского человека? Это либо шпик, следящий через дырку в газете за революционными деятелями, либо полицай-каратель. В подтверждение своим словам Левашов привел случай, когда на возложении венков в честь Дня Победы в областном центре к нему подошел председатель организации ветеранов Великой Отечественной войны и попросил, чтобы сотрудники в форме с надписью на куртках «Налоговая полиция» не участвовали в данном мероприятии. Пояснил – название «полиция» негативно воспринимают некоторые ветераны. – Но своими делами, в том числе и помощью островным ветеранам войны и труженикам тыла, мы преодолели этот негатив и, вероятно, создали благоприятное впечатление переименованию милиции в полицию. Хотя бы в смысловом качестве, – говорит Аркадий Михайлович.

Инструктаж оперативно-боевой группы проводит начальник отдела физической защиты (ОФЗ) полковник налоговой полиции Владимир Цветков

Начиная с сентября 1992 года, работа в новом силовом подразделении шла сразу по всем направлениям. С властями решался вопрос о помещении для налоговой полиции. Набор кадров проводился из различных профессиональных ведомств – органов госбезопасности, милиции, прокуратуры, военнослужащих и гражданских лиц. Делопроизводитель, а потом и секретарь руководителя подразделения Клавдия Цой, работающая с первого дня в этой структуре, вспоминает, как сама на себя заполняла документы. Она сберегла многие архивы и стала своего рода хранителем истории островных налоговых полицейских. Формировался коллектив тоже практически с ходу – без методик и практик, в каждодневных боях с преступностью. Некоторые сотрудники положили на это свою жизнь…

Заслон против тени

Специфические задачи, которые возлагали на налоговую полицию, были связаны исключительно с обеспечением экономической безопасности страны. На волне перестроечной вакханалии появилось немало желающих разбогатеть за государственый счет и всякими способами уйти от уплаты налогов. Сотрудники новой структуры прилагали много усилий для борьбы с налоговыми преступлениями, понимая, что от их деятельности во многом завистит наполняемость весьма скудной в то время областной казны. Бюджетники влачили жалкое существование, зарплату люди потом не получали месяцами. Тем не менее новоявленные бизнесмены, чтобы не платить налоги, шли на самые изощреные ухищрения.

Практическое занятие с сотрудниками проводит начальник отделения кадров подполковник Вячеслав Устинов

Однажды произошло такое, чего прежде не видели даже опытные оперативники. В Южно-Сахалинске на полной скорости мчался к городской свалке грузовик, кузов которого был доверху наполнен всевозможными документами одной из строительных компаний. Эта была так называемая черная бухгалтерия. Ее пытались сжечь, но вовремя подоспели сотрудники налоговой полиции. По этому случаю была проведена проверка, от налогов преприимчивым хапугам уйти не удалось. По словам налоговых полицейских, хранили изворотливые руководители фирм и фирмочек крамольные документы где угодно: у себя дома на чердаках или в подвалах. Одно из предприятий прятало бумаги в неприметном контейнере на складе.

Иногда менеджеры «кидали» учредителей с материка, показывая документы с заниженной прибылью. Еще один способ заплатить меньше налогов – с помощью поддельных документов сделать свое предприятие градообразующим. Для таких государство предусматривало определенные налоговые льготы. Приходилось сотрудникам сталкиваться и с подобными способами ухода от налогов. Как-то раз произошел забавный случай. Налоговых полицейских, целый день искавших черную бухгалтерию в одной компании, директор и бухгалтер не раз приглашали попить чайку. При этом утверждали, что они абсолютно чисты перед законом. Только вечером было обнаружено, что увесистая папка с липовыми документами находилась в том самом… шкафчике с чаем и кофе.

«Тихое» задержание

Вот еще одна памятная история. Николай Стерничук – специалист отдела физической защиты – пришел на службу в налоговую полицию в 1997 году. Для него отлично разработанное, тихое задержание на рабочем месте директора одной из гостиниц Южно-Сахалинска и доставка в управление обернулись громкой операцией налоговых полицейских. Госпожа Ф. долгое время находилась в поле зрения сотрудников службы – от уплаты налогов, в том числе и в валютной выручке, уходила мастерски, к тому же баллотировалась на пост губернатора области. – Ей дали провести выборы, в которых она потерпела фиаско, и только потом решили задержать, – рассказывает Стерничук. – Поскольку предпринимательница демонстративно игнорировала уведомления явиться в налоговую полицию, нам с коллегой пришлось самим к ней наведаться.

Сотрудники ОФЗ отрабатывают модели оперативно-боевых ситуаций

Эффект неожиданности сработал, только потом Николаю Стерничуку лет 10 пришлось объясняться на разных уровнях по поводу этого задержания. Злостная неплательщица налогов дошла чуть ли не до Гаагского суда. Но было достигнуто главное – деньги от «левого» гостиничного оборота пополнили островную казну. – Мы пытались образумить людей, которые не хотели делиться с государством прибылью в виде налогов, – рассказывает генерал Левашов. – У нас не было цели карать и рубить мечом. Ну а если предприниматели не хотели исправляться, их привлекали к уголовной ответственности.

Гибрид спецслужб

В эти годы одновременно формировался имидж налоговой полиции. Для большей открытости в работе службы, а также с целью привлечения населения к борьбе с налоговыми преступлениями, заработал телефон доверия, сотрудники стали чаще выступать по ТВ и радио, публиковались материалы в прессе, проводились встречи в коллективах. Как символ начального этапа становления к 5 -летию управления была создана фигурка налогового полицейского – с помощью известной сахалинской художницы Галины Хомченко. Учитывая, что в коллектив пришли специалисты из разных структур, символичный сотрудник был изображен в фуражке офицера КГБ, кителе сотрудника МВД, одна штанина у него военная и на ноге сапог, а другая – гражданская и на ноге ботинок. В общем, своеобразный гибрид спецслужб.

Мы готовы вас выслушать… Начальник 2-го отделения оперативного отдела подполковник налоговой полиции Валерий Никулинский

– 10 лет налоговой полиции РФ мы праздновали с другой фигуркой – в полной форме налоговой полиции с мешками бюджетов 1992 и 2002 годов на плечах, – вспоминает Аркадий Левашов. – Хотя мешки и с заплатками, но все же благодаря полицейским они значительно пополнялись. По словам генерал-майора, в результате оперативно-служебной деятельности управления за 10 лет по проведенным проверкам соблюдения валютного законодательства и внешнеэкономической деятельности только в валютной выручке были установлены нарушения законодательства на сумму 1 млрд 343 млн 962 тысячи рублей. Все штрафные санкции были предъявлены и взысканы. В бюджеты различных уровней поступило еще и около 900 млн рублей.

Губернатор области Игорь Фархутдинов (слева) и Аркадий Левашов на встрече с островными налоговыми полицейскими. 1998 г.

За период с 1992 по 2002 год была создана материально-техническая база Сахалинского управления налоговой полиции – реконструировано и капитально отремонтировано полученное от областных властей здание. Заработала уникальная компьютерная сеть и база данных. – Особое внимание уделялось физподготовке сотрудников, – говорит Николай Стерничук. – Нами был построен лучший на Дальнем Востоке спортивный комплекс – центр боевой и физической подготовки. Там занимались не только сотрудники, работало еще более 10 детских бесплатных спортивных секций, проходили областные и городские соревнования по многим видам спорта. Комплексу дали высокую оценку многие выдающиеся спортсмены, которые посетили наше управление в разное время.

Полицейский гороскоп

Гордость налоговых полицейских – комната-музей, в котором собраны документы и фотографии, отражающие все этапы 10-летней жизни коллектива. Есть немало любопытных экспонатов. Так, каждый из почетных и именитых гостей, посетивших спортивный комплекс, делал в тире по три выстрела из пистолета ПМ, а мишень подписывал и дарил музею. В экспозиции хранились мишени, по которым стреляли многие прославленные спортсмены, губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов, а также директор ФСНП РФ Михаил Фрадков. В автографе главы федеральной службы значилось: «Стрелял, но не попал».

10-летнюю историю существования островной налоговой полиции можно проследить и в виде придуманного шутливого гороскопа. По воспоминаниям Аркадия Левашова, частично он выглядел так: 1992 год – Обезьяна. Это был год становления нашей организации, набора первых сотрудников. В коллективе всего восемь человек. Мы смеялись и говорили: «Только обезьяна тогда могла согласиться работать в налоговой полиции». 1993 год – Петух. Мы могли немного, но нас уже слышали. 1994 год – Собака. Уже умели идти по следу. 1996 год – Мышь. Налоговый полицейский обязан «съесть» сыр и в мышеловке. 1997 год – Бык. Упорство, сила и натиск. 1998 год – Тигр. Когда мы выходим «на охоту», финансовые джунгли замирают… Словом, несмотря на сложные будни, налоговые полицейские не теряли чувство юмора. Не исключено, что благодаря и этому они достойно прошли через лихие 90-е и внесли свой веский вклад в стабилизацию экономики новой России.

P.S. Указом президента РФ от 11 марта 2003 года Федеральную службу налоговой полиции упразднили. Посчитали, что ее историческая роль на этом исчерпана. На имеющейся базе было создано управление наркоконтроля. А спустя четыре года, как рассказывает Аркадий Левашов, на встрече ветеранов налоговой полиции Сахалина, в день ее 15-летия, вновь появилась фигурка налогового полицейского. И это снова был гибрид – на человечке красовалась шляпа, символизирующая сотрудников, ушедших на гражданку и пенсию, одна половина мундира у него от МВД, другая – от наркоконтроля. Такая вот спираль истории. Точнее, ее загогулина.

Досье Аркадий Левашов родился 28 августа 1947 года в Южно-Сахалинске. Проходил службу в УКГБ СССР по Сахалинской области, ОО КГБ СССР по Туркестанскому ВО. Выполнял специальные задания на территории Афганистана. С 1992 по 2003 год – начальник УФСНП РФ по Сахалинской области. Генерал-майор налоговой полиции, кавалер ордена Красной Звезды и медали «За отличие в охране государственной границы СССР», многих других государственных и ведомственных наград, четырех наград Республики Афганистан. Почетный сотрудник налоговой полиции РФ, заслуженный юрист РФ, кандидат психологических наук.