Уличные параллели

Скоро у автовладельцев областного центра наступит своеобразный праздник – откроется улица Физкультурная

Горячая улица

Собственно не вся Физкультурная, а ее участок чуть более полутора километров, соединяющий улицы Сахалинскую и Крайнюю и призванный «разгрузить» идущий параллельно проспект Мира. Когда говорят о Физкультурной, а в последние годы автомобилисты говорят о ней много и весьма эмоционально, то подразумевают именно его. Несмотря на то, что улица является одной и старейших в городе и была поименована после освобождения южного Сахалина в числе первых (почему именно Физкультурной – история умалчивает), долгое время она не привлекала особого внимания, оставаясь патриархальной и почти деревенской. Частный сектор с водоразборными колонками здесь присутствует до сих пор. Некоторые изменения начались только в начале 50-х годов, когда микрорайон южнее улицы Сахалинской начал застраиваться 8-квартирными «сталинками».

Следующий раз ее название прозвучало в конце 60-х, когда по ней стали тянуть на юг магистральную теплотрассу от ТЭЦ-1 и водопровод от подземного водозабора «Березовая роща». Делали это не мудрствуя лукаво непосредственно под проезжей частью, которая представляла собой обычную грунтовку. Другого места не было – все было зажато частными домами и производственными корпусами. Проложили трубы, засыпали, и – пожалуйста. И вновь заговорили о Физкультурной уже в наше время. Во-первых, вдоль нее начал строиться жилой массив «Эдем». Во-вторых, крайне обострилась автомобильная проблема, и пробки стали обычным явлением. Необходимость так называемых рокад, то есть параллельных улиц, стала ясна каждому. В-третьих, просто покрыть Физкультурную асфальтом было нельзя. Следовало сначала заменить, а еще лучше вынести за пределы проезжей части тепломагистраль, которая к тому времени серьезно обветшала. В июне 2013-го мэрией города было распространено сообщение: «Участок улицы Физкультурной от Сахалинской до Горной закроют на реконструкцию 12 июня с 9:00 до октября нынешнего года.

Напомним, реконструкцию улицы запланировано провести в два этапа: в нынешнем году – от Сахалинской до Горной, в следующем – оставшийся участок до Крайней. Коммуникации, в первую очередь, Физкультурный коллектор, будут выведены за пределы дорожного полотна. На улице уложат асфальт, обустроят тротуары, ливневую канализацию и проведут работы по благоустройству». Но, конечно, за два года сделать все это не удалось. Объем работ получился большим, чем предполагалось, к первоначальному подрядчику возникло немало претензий, словом, из года в год сроки сквозного движения по Физкультурной постоянно сдвигались. Хотя участок от Сахалинской до Больничной был сдан в эксплуатацию достаточно давно.

За забором

Но вот теперь до ожидаемого события остались считанные дни. Автор прошелся по улице в последнюю субботу августа. Да, въезд со стороны Крайней еще перегорожен бетонными блоками, но идут по сути уже только косметические работы: наносится разметка, зашиваются двухметровым забором старые частные домовладения и какие-то непонятные разрушенные гаражные боксы. Два года назад, в июне 2015 года здесь побывал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Свои впечатления он исчерпывающе выразил словом «неизгладимые» в отрицательном смысле. Как сообщали в то время СМИ, «он побывал в нескольких частных домах, расположенных на улице Физкультурной. Практически вросшие в землю избушки с проваливающимися крышами, поросшим мхом потолком, окнами, затянутыми полиэтиленовыми пленками, вызвали в вице-премьере ощущение сюрреализма. Из разговора с жильцами домов №53 и №57 стало понятно, что городские власти не очень интересовались их судьбой».

Впрочем, это определение относится далеко не ко всем частным домовладениям на улице. От некоторых здешних «избушек» любой бы не отказался. Тем более, что место очень выгодное – почти центр города. Да и проектировщики подошли ко всему бережно. Физкультурный коллектор вынесен под зеленый газон, к каждому домовладению на этой стороне оборудован благоустроенный подъезд. Даже водоразборные колонки для частного сектора благоустроили. Но есть и действительно старенькие дома. Их-то заботливо и укрывают от взоров, а заодно и от дорожного шума. Кстати, такая практика характерна сейчас не только для Физкультурной. И вот о чем подумалось в связи с этим. Такие монотонные заборы из металлопрофиля хороши для временных заграждений, например, вокруг строек. А здесь хотелось бы что-то более художественное. Возможно, со временем на это обратят внимание те, кто сейчас развивает в областном центре стрит-арт.

Но, кстати, тылы ДК «Родина» таким образом прятать как раз не надо. Пусть этот недострой мозолит глаза и взывает к совести того, кто должен довести начатое до конца.

Другие Физкультурные

Но мы сейчас рассказывали только об одном участке улицы. На самом деле их гораздо больше. Физкультурная в 50-х годах тянулась далеко на юг, до тогдашних границ города. И даже упоминавшийся ранее массив «сталинок» помехой этому не стал. А вот последующее строительство разорвало улицу на части. Кто-то решил, что для сквозного движения от Сахалинской до Хабаровской хватит и проспекта Мира, а потому поставил непосредственно у дороги длинную пятиэтажку с номером 66/21. Первые две цифры – это как раз адрес Физкультурной. Сквозное движение было бы возможным и сейчас, но жильцы дома просто перекрыли его бетонными блоками. Иногда такая самодеятельность вызывает возмущение. Но в этом случае людей можно понять. Когда днем и ночью в метре от подъезда проносятся автомобили – это не доставляет никакой радости. Потому здесь улица превратилась во внутриквартальный проезд с ограниченным движением.

Да и далее тоже. Выезд на Компроспект преградило здание бывшего обкома КПСС – сейчас там размещаются городской и областной суды. И, как обычно бывает на тупиковых задворках, здесь до последнего времени царила ветхость. Правда, она исторически интересна. Например, жилой дом по адресу Физкультурная, 145а, который, очевидно, скоро пойдет под снос, как уже идет под снос его сосед под номером 145, демонстрирует нам японское искусство превращать деревянные дома в каменные путем нанесения соответствующей штукатурки. В Тойохаре такая технология была распространена.

Интересен в архитектурном плане и еще один отрезок Физкультурной – от улицы Поповича до проспекта Победы. Он более современен и оживлен, в этом году здесь идет реконструкция тротуаров по одной из сторон (там же строится новое здание под детский реабилитационный центр «Маячок»). А интересны здесь старые здания, богато украшенные лепниной, характерной для сталинского классицизма. К счастью, при ремонте здания не стали обшивать стандартными плитами, и все сохранили, как есть. А далее Физкультурная вновь теряется в целом микрорайоне и возникает за Пограничной. Здесь все примерно так, как и было полвека назад. Частный сектор. Грунтовка. Водоразборные колонки. Ранее улица выходила на Емельянова, но разросшийся комплекс «Панорама» перекрыл его бетонными блоками.