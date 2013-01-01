Почти 20 тысячам сахалинцев помогли оплатить коммуналку

19,5 тыс. сахалинцев и курильчан с начала года получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. На эти цели из областного бюджета направили более 183 млн рублей.

Руководитель Центра социальной поддержки Сахалинской области Ярослава Захарова сообщила РИА «Сахалин-Курилы», что такая мера соцподдержки предусмотрена не для всех. Она положена тем островитянам, у кого на оплату жилья уходит более 15% от совокупного дохода семьи.

Субсидии назначаются по итогам за шесть месяцев. По окончании этого периода нужно предоставить квитанции для перерасчета по фактическому потреблению.

- Чтобы получить такую поддержку, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Субсидия рассчитывается на каждую семью индивидуально, исходя из количества ее членов, площади жилья, доходов, - пояснила Захарова.

- Эта мера соцподдержки предназначена для снижения финансовой нагрузки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Считаем, необходимо сделать предоставление документов на субсидию не один раз в шесть месяцев, а один раз в год. Это облегчит гражданам сбор необходимых документов на получение выплаты, - прокомментировал руководитель Сахалинского центра «ЖКХ-контроль», координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Артем Круглик.