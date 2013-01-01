В Южно-Сахалинске завершается конкурс «Караоке онлайн»

В Южно-Сахалинске 31 августа пройдет заключительный этап конкурса «Караоке онлайн». К участию приглашаются все желающие старше 18 лет.

Как сообщает пресс-служба мэрии, последнее в этом году музыкальное соревнование в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица» начнется в 19:00 в сквере у фонтанов на площади Ленина. Регистрация участников - с 18:00 до 19:00.

По итогам конкурса лучшие исполнители получат ценные призы.