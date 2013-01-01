Двое сахалинцев «нагрели» салон сотовой связи на 700 тыс. рублей

Двое сахалинцев украли из салона сотовой связи Южно-Сахалинска 700 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области, офис располагается на улице Комсомольской. Установлено, что один из подозреваемых – 26-летний местный житель – ранее работал в указанной фирме. В декабре 2016-го он подговорил своего 25-летнего знакомого похитить деньги из сейфа.

План был таков: в то время как сотрудник организации будет находиться на рабочем месте, его приятель незаметно пройдет в помещение и похитит деньги.

Достигнув цели, злоумышленники потратили украденное.

Причастность молодых людей к данному преступлению всплыла в ходе расследования другого уголовного дела с их участием, а именно - разбойного нападения на отделение связи в селе Санаторном. Несмотря на имеющиеся подозрения, преступление некоторое время оставалось нераскрытым, но вскоре доказательственная база была собрана.

Подозреваемые заключены под стражу и являются фигурантами уже двух уголовных дел.