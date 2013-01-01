Тропу на гору Майорскую в Южно-Сахалинске обустроили

Завершился последний этап обустройства тропы на гору Майорскую в Южно-Сахалинске, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».

На днях на вершине горы установили указатели: «Гора Майорская», чтобы было легче искать тропу, и две таблички «Родник». На месте стоянки туристов появилась чугунная решетка для котлов. Ранее активисты «Адреналина» протянули веревки в опасных местах, обустроили два родника.

Кстати, к экологической акции на горе Майорской присоединился государственный инспектор по охране леса Южно-Сахалинского лесничества.

– Также мы убрали мусор вдоль тропы и на вершине, – рассказала руководитель организации Нина Кассова. – Порадовало, что его было немного.

Тем не менее волонтеры призывают жителей и гостей Сахалинской области уносить мусор с собой, беречь природу.

Гора Майорская – один из тысячников Сахалина, расположена на Сусунайском хребте. Всего вершин-тысячников на хребте пять, причем гора Майорская не самая высокая - 1014 метров над уровнем моря. С вершины открывается потрясающий вид, что привлекает местных и приезжих туристов. «Адреналин» приглашает всех желающих на общегородское восхождение, посвященное Всемирному дню туризма, 24 сентября. Проект «Тропа Майорская» реализует «Адреналин» в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» при поддержке Центра молодежных инициатив.