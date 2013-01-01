Сахалинцев приглашают на всероссийские IT-соревнования Honor Cup 2017

Первый отборочный этап соревнований в сфере информационно-коммуникационных технологий Honor Cup 2017 стартовал в России, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Турнир проводится уже третий год подряд. В этот раз он построен в формате игровой викторины. В ней можно поучаствовать на официальном сайте турнира.

Помериться силами в IT-соревнованиях приглашаются студенты, аспиранты и молодые специалисты не старше 1990 года рождения. Среди них могут быть как профессионалы, так и новички. Участникам будет доступна онлайн-школа, включающая в себя видеолекции экспертов, благодаря которым желающие смогут значительно повысить уровень своей подготовки.

Участники, показавшие лучшие результаты в викторине, попадут во второй отборочный тур. Он пройдет в формате ответов на открытые вопросы экспертов на сайте соревнований в сентябре. Самых умелых ждет финал, который состоится 20 октября в Москве. Победители получат соответствующие сертификаты международного образца и призы от компании-организатора.

Напомним, Honor Cup – это совместное российско-китайское мероприятие, которое проводится при поддержке посольства КНР и направлено на повышение качества профессионального образования студентов и молодых дипломированных специалистов РФ в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В минувшем году в отборочных этапах соревнований приняли участие более 2300 студентов и молодых специалистов из 250 вузов и колледжей страны. До финала дошли более 40 участников.

В 2017 году добавилась новая командная номинация по программированию на языках С++ и Java – Codecraft. Остались и традиционные категории. Одна из них - 345G. Номинация создана для проверки знаний участников в области мобильной связи, которая в последние годы является одним из самых быстрорастущих направлений инфокоммуникационных технологий. К этой области относится высокоскоростное подключение мобильных устройств (компьютеров, смартфонов, планшетов) к интернету.

Номинация E=DC2 предназначена для проверки знаний участников в области облачных решений для серверов и хранилищ данных, а категория vIP необходима для проверки и совершенствования знаний участников в области технологий и протоколов взаимодействия в IP сетях, которые являются основой для большинства сетевых взаимодействий.