В Южно-Сахалинске открыли новый хирургический корпус онкодиспансера

В Южно-Сахалинске торжественно открыли новый хирургический корпус онкологического диспансера.

- Проведена огромная работа. И сегодня это поистине знаковое событие в островной медицине. Благодаря увеличению мощностей клинического онкологического диспансера значительно возрастет количество оперативных вмешательств. И самое главное, люди смогут получать высокотехнологичное лечение, не выезжая за пределы региона, - отметил министр здравоохранения области Алексей Пак.

Губернатор Олег Кожемяко, обращаясь к персоналу онкодиспансера, подчеркнул, что ввод в эксплуатацию хирургического корпуса с семью интегрированными операционными - это лишь часть большой последовательной работы, направленной на модернизацию отрасли.

- Курс на повышение качества медицинской помощи будет продолжен! Только за последние два года в области построено 14 фельдшерско-акушерских пунктов, сданы и капитально отремонтированы корпуса больниц в нескольких районах области. Наряду с этим мы продолжаем практику расширения площадей и обновления имеющихся учреждений здравоохранения. Это важно для нормальной работы медицинского персонала, комфорта пациентов. В течение пяти лет планируем ввести в эксплуатацию еще 10 объектов, - сказал губернатор.

Новый хирургический корпус - трехэтажное здание. Цокольный, он же технический, оборудован бытовыми комнатами, а также помещениями для хранения медицинского оборудования. Первый этаж занимает центральное стерилизационное помещение, разделенное на три зоны: грязная (прием, очистка и дезинфекция используемого медицинского инструмента); чистая (стерилизация и хранение чистого инструментария) и стерильная (выгрузка и выдача стерильных упаковок). Медики уверяют: здесь у микробов нет ни единого шанса выжить. - Нестерильный материал поступает на приемку, его сортируют и моют в ультразвуковых мойках. Далее пароструйный модуль помогает продувать даже самые тонкие отверстия хирургических инструментов сжатым воздухом. Система очистки водопроводной воды уникальна. Сверхтонкие фильтры позволяют очистить ее так, что никакие, даже микроскопические, примеси не попадут в дорогостоящую аппаратуру и не смогут ее испортить, - рассказывают медики.

На втором этаже хирургического комплекса располагаются кабинеты диагностики: отделение лучевой и иммуногистохимической диагностики, рентгенологический кабинет, кабинет компьютерной томографии, два кабинета УЗИ и несколько лабораторий. Сердце нового корпуса - третий этаж. Здесь находится современный операционный блок с семью операционными. Каждая из них - это изолированное помещение, отвечающее самым высоким гигиеническим требованиям. Входы в залы осуществляются через санпропускник для персонала и через шлюз для больных. - Немаловажной частью каждой операционной является ламинарный поток. Основное его свойство - движение стерильного воздуха слоями. За счет этого частицы загрязнений от пациента, операционной бригады и оборудования не разлетаются по всему помещению, а собираются у пола. В результате в зоне операционного поля создается завеса стерильного воздуха, - рассказал главный врач онкологического диспансера Виктор Ли.

Эдуард Винарский молодой врач-онколог. В хирургическом отделении трудится четвертый год и уже успел оценить преимущество нового оборудования. - Операции в тестовом режиме мы начали проводить еще до торжественного открытия этого корпуса. О таких условиях можно было только мечтать! Прекрасная операционная, современная аппаратура! Комфортно и нам, и пациентам. Настолько все удобно, функционально. Не зря мы называем наши операционные умными, - поделился впечатлениями Эдуард. Во всех операционных установлены эндоскопическое оборудование, видеосистемы, позволяющие выводить изображение на мониторы, вести прямые трансляции в ходе операций и консультироваться со специалистами из других регионов. Ежедневно в хирургическом корпусе онкодиспансера будет проходить до 20 операций, а в целом за год - более 4 тысяч, сообщает пресс-служба губернатора.