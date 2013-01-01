Власти Сахалина ускорят бесплатное зубопротезирование «детей войны»

Сахалинские власти принимают меры, чтобы ускорить бесплатное зубопротезирование «детей войны», информирует пресс-служба главы региона.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», этот вопрос подняли представители актива регионального отделения одноименной общероссийской общественной организации на встрече с губернатором Олегом Кожемяко.

Участники встречи отметили, что действующий в области закон о «детях войны» может послужить примером для многих других субъектов Федерации. Он в частности, предусматривает ряд существенных льгот и мер поддержки для старшего поколения. Однако иногда реализация отдельных положений важного документа затруднена. Например, недостаточно высоки темпы работы по бесплатному зубопротезированию «детей войны». Ускорить ее не позволяют мощности соответствующих государственных медучреждений. Поэтому некоторые сахалинцы и курильчане, пережившие Великую Отечественную войну, не успевают воспользоваться представленной льготой.

Глава региона обсудил проблему с присутствующими на встрече руководителями областных ведомств, курирующих вопросы социальной защиты и здравоохранения. Олег Кожемяко предложил привлечь к работе по бесплатному зубопротезированию «детей войны» частные стоматологические клиники, которые обладают необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом. Эти учреждения могли бы оказывать пожилым людям необходимые услуги и получать компенсацию из средств областного бюджета. Профильные ведомства получили указание в короткое время провести подготовительную работу. - Необходимо сделать так, чтобы «дети войны» получали в частных клиникам все необходимые услуги по зубопротезированию, но при этом не произошел рост расценок, - поставил условие губернатор.

Участники встречи обсудили вопросы об оплате путевок в санаторий «Синегорские минеральные воды» для этой категории островитян, о льготах на проезд в муниципальном транспорте. Представители общественной организации высказали ряд пожеланий, связанных с воспитанием подрастающих поколений и социальной политикой. - Такие встречи очень важны, - подчеркнул Олег Кожемяко. – Они дают нам возможность прислушаться к голосу людей, имеющих большой жизненный опыт, сверить курс, а также понять, какие проблемы волнуют «детей войны» и найти их решение.