На «Крае света» фильму сахалинского режиссера вручат приз мэра

Жители и гости Южно-Сахалинска могут выбрать одну из представленных в рамках Сахалинского международного кинофестиваля «Край света-2017» картин островных режиссеров.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», победитель зрительского голосования получит специальный приз мэра областного центра. Претендентами на награду являются восемь кинолент, представленных к конкурсному показу. Голосование проходит на официальном сайте администрации областного центра (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/60/240) и продлится до 00.00 31 августа. Зрители могут отдать свой голос за один из следующих фильмов:

«Мальчик, который рисовал кошек» (реж. Ирина Посыпкина, сценарист Наталья Киселева)

«Сыновья» (реж. Мария Павлова)

«Каторга. Послесловие» (реж. Сергей Кузовов)

«В ледовом плену» (реж. Дмитрий Ковалев, Frederic Lorsan)

«Папин пароход» (реж. Оксана Бычкова)

«Владимир Санги: человек Ых-мифа» (реж. Сергей Штангель)

«Колыбель для лосося» (реж. Александр Зарчиков)

«В объятиях моря» (реж. Дмитрий Моисеев).

Победу одержит фильм, набравший наибольшее число голосов. Мэр Сергей Надсадин вручит приз победителю на церемонии официального закрытия кинофестиваля 1 сентября.

Напомним, что впервые приз мэра Южно-Сахалинска в рамках фестиваля был вручен в 2016 году. Тогда награда досталась российской ленте «Петербург. Только по любви», созданный коллективом российских режиссеров в составе Аксиньи Гог, Натальи Назаровой, Оксаны Бычковой, Натальи Кудряшовой, Анны Пармас, Авдотьи Смирновой и Ренаты Литвиновой, информирует пресс-служба мэрии.