Сахалинский избирком: чёрный пиар на выборах будет строго наказан

Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в облизбиркоме, агитационный период выдался непростой. За любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность – вплоть до уголовной. Из-за большого числа кандидатов конкуренция в выборной кампании в регионе очень высока, вскрываются случаи незаконной агитации. Выявленные материалы направляют в правоохранительные органы. По каждому случаю проводится расследование.

- В случае подтверждения фактов мы будем наказывать тех, кто незаконно изготовил и распространил такие материалы. От закона не уйдет никто. Если будет доказано, что сомнительный материал распространен тем или иным участником избирательного процесса (будь то партия или кандидат), мы будем применять самые жесткие методы привлечения к ответственности, - отметила председатель облизбиркома Виктория Черкасова.

В худшем случае может дойти до того, что будет поставлен под сомнение и итог выборов по избирательному объединению либо кандидату, которые окажутся замешанными в любого рода фальсификациях на выборах. Черный пиар, направленный на различные категории участников процесса, должен быть строго наказан, уверены члены сахалинского избиркома.

- Методов грязных технологий быть не должно. На самом старте избирательной кампании мы договаривались со всеми участниками, что нам нужна чистая, честная, законная и легитимная кампания. Мы находимся в преддверии самой большой избирательной кампании – выборов президента РФ. Вводить сейчас избирателя в заблуждение – это, я считаю, непорядочно и неконкурентно, – сообщила Виктория Черкасова.

В случае подтверждения фактов последствия для участников могут быть достаточно серьёзными. При выявлении фактов незаконной агитации могут пострадать сразу несколько соучастников – избирательное объединение, изготовитель материала, СМИ, которые незаконно распространяют.

Распространять можно только такой агитационный материал, который прошел проверку в избирательной комиссии и получил одобрение рабочей группы.