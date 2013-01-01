Артисты Чехов-центра прошли обучение по сценической речи

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», на групповые и индивидуальные тренинги были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.

Доцент кафедры по сценической речи Дальневосточного государственного института искусств Светлана Кустова приезжает в сахалинский театр уже в третий раз.

- За год знакомства с островными артистами я провела уже два занятия по прозаическим текстам и поэзии. В этот раз мы занимались монологами. Работали с дикцией, голосом, дыханием. Мне очень нравится труппа театра, она молодая по духу! И если пригласят, с большим удовольствием приеду еще, - поделилась педагог.

Занятия педагога академии риторики «Власть слова», кинорежиссера Марины Видинеевой с сахалинскими артистами строились на стыке сценической речи и актерского мастерства. В Чехов-центре она побывала впервые, и работой с островной труппой осталась довольна.