Часть Южно-Сахалинска 31 августа останется без горячей воды

Реконструкцию участка магистрального трубопровода на ул. Емельянова в Южно-Сахалинске завершила «Сахалинская коммунальная компания» (СКК).

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», 31 августа специалисты предприятия произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой микрорайоны №11, №13, №13а, №14 и частично №9 весь летний период. Затем они переподключат реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу. В связи с этим 31 августа с 09:00 до 21:00 будет ограничено горячее водоснабжение микрорайонов №11, №13, №13а и №14.

В рамках плана мероприятий АО «СКК» по подготовке систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2017 год специалисты подрядной организации управления капитального строительства Южно-Сахалинска произвели замену 400 м тепловых сетей по территории автостоянки торгового центра «Панорама» до пересечения ул. Комсомольской и Емельянова.

Современные трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции проложены в новые железобетонные лотковые каналы по существующей трассировке, построены тепловые камеры. На данный момент ведутся работы по обратной засыпке грунта, установке плит перекрытий и люков.

Благодаря реконструкции данного участка магистрального трубопровода и увеличения его пропускной способности, качество теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайонах №13, №13а, №14 и частично №9 будет значительно улучшено, а также станет возможным техническое присоединение новых объектов строительства, информирует пресс-служба СКК.