Россельхозбанк объявил финансовые результаты за первое полугодие

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за шесть месяцев 2017 года.

В отчетном периоде Группа обеспечила рост ключевых показателей своей деятельности, как в области кредитования и формирования прочной ресурсной базы, так и показателей операционной эффективности, оказавшие положительное влияние на финансовый результат Группы.

К концу отчетного периода кредитный портфель Группы (до вычета резервов) достиг 1,960 трлн рублей, увеличившись на 8,4% по сравнению с началом 2017 года. Темпы роста Группой объемов кредитования значительно превзошли соответствующие темпы по российской банковской системе в целом. Достижению данного показателя способствовал одновременный рост кредитования Группой как корпоративных, так и розничных клиентов.

Активы Группы выросли в первом полугодии 2017 года на 5,5% и составили 2,6 трлн рублей.

За шесть месяцев с начала года средства клиентов, являющиеся основой ресурсной базы Группы, выросли на 17,2% и составили 1,849 трлн рублей по сравнению с 1,578 трлн рублей на начало 2017 года. Депозиты и остатки на счетах юридических лиц в отчетном периоде увеличились на 15,6% до 1,115 трлн рублей преимущественно за счет роста средств от негосударственных организаций на 30,4% - до 745,8 млрд рублей.

Показатель LTD (cоотношение кредитов и депозитов), характеризующий высокую долгосрочную ликвидность Группы, также улучшился и составил на 1 июля 2017 года 106,0% в сравнении с 114,6% на начало года.

По результатам полугодия Группа продемонстрировала высокие показатели операционной эффективности. За шесть месяцев этого года чистый процентный доход был увеличен на 10,4% – до 29,5 млрд рублей, по сравнению с 26,7 млрд рублей за соответствующий период 2016 года.

В течение полугодия Группа поддерживала комфортный запас капитала, что способствовало расширению кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. Коэффициент достаточности капитала Н1.0 по состоянию на 1 июля текущего года составил 14,6%.

В целом по итогам полугодия Группа в полном объеме обеспечила выполнение своих обязательств по расширению кредитования субъектов АПК и других приоритетных отраслей российской экономики. АО «Россельхозбанк» продолжит работу, направленную на повышение конкурентоспособности отечественных аграриев, рост объемов производства сельхозпродукции и развитие экспортного потенциала России. Одновременно Группа будет работать над улучшением качества кредитного портфеля и повышением эффективности своей деятельности, сообщает пресс-служба компании.