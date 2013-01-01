Наперегонки с пехотой

Юная гвардия

Однажды заведующий горнозаводским детским садом «Родничок» Владимир Минц-Копленок пришел в старшую группу с видеокамерой. Представив себя в роли тележурналиста, он предложил ребятам ответить на вопрос: кто такие герои? Малыши уверенно отвечали, что это супермены, Бэтмен, Человек-паук… А шустрый Андрейка добавил: «Герои умеют летать. Они стреляют и спасают мир от злодеев…» В существовании не выдуманных, а настоящих героев-освободителей, которые живут рядом, в их селе, малыши сомневались. Но с предложением познакомиться с одним из них – участником реальных боев Михаилом Васильевичем Гоголевым – юная гвардия киноманов охотно согласилась. Узнав, что дедушка Миша был пулеметчиком, освобождал юг Сахалина от японцев, ребята подготовили ему подарки – свои рисунки.

Воспитанники детского сада «Родничок» в гостях у ветерана Михаила Гоголева

Дома у ветерана дети засыпали Михаила Васильевича вопросами: было ли страшно, как шли бои, чем стреляли, сколько весила солдатская каска? За чаем с тортом наш земляк рассказал, как они с бойцами не спали по три ночи, отчаянно отбивая у японцев каждый населенный пункт, каждую пядь островной земли. Ребята внимательно слушали ветерана. Теперь они точно знали, кто такие настоящие герои. За видеоролик о детсадовцах и дедушке Мише Владимир Минц-Копленок получил второе место во Всероссийском конкурсе «Герои, живущие рядом».

Вмешательство метели

Об островном ветеране узнала вся страна. Михаил Васильевич – участник Южно-Сахалинской наступательной военной операции. Он награжден орденом Отечественной войны II степени и множеством медалей. Родился Михаил Гоголев в 1926 году в селе Грань Воронежской области. На Сахалин приехал вместе с родителями в 1940 году. Устроились жить в поселке Ныш. Когда началась война, Мише было 15 лет, но парень, как и многие сверстники, просился на фронт. Только в ответ получал неизменное: сначала подрасти! Повестка Михаилу Гоголеву пришла в декабре 1943 года.

Ветеран Михаил Васильевич Гоголев

До военкомата, который располагался в Ногликах, в 38 километрах от Ныша, он и два его друга-односельчанина добирались пешком. Сбились с пути, и дорога заняла несколько дней. В военкомате их уже не ждали – очередную группу призывников отправили на фронт, а опоздавшей троице было приказано остаться на Сахалине и здесь пройти военную подготовку. Михаила вместе с товарищами Николаем и Прохором определили в пулеметную роту. По словам ветерана, армейцев готовили к боям без всяких скидок. Что ни день, то учения или многокилометровые марши, невзирая на снег, пургу или ливень. – Жили в землянках, спали вповалку на нарах, питались скудно, – рассказывает мой собеседник. – Старшина у нас был хороший мужик. Когда мы стояли на берегу моря, пошлет несколько человек, они нерпочку добудут. Потом нерпичье сало в кашу добавляешь, и уже до обеда можно было дожить. И все же за время военной подготовки крепенький Михаил похудел на 10 килограммов. Командиры шутили: «Легче будет в бою». Но очень скоро молодой боец узнал, что пулеметчикам нельзя быть хилыми.

Щит максима

Операция по освобождению Южного Сахалина и Курил разворачивалась стремительно. Михаил Гоголев и месяца не воевал, однако тяготы фронта испытал в полной мере. В составе 6-го отдельного стрелкового батальона в качестве старшего пулеметчика он участвовал в освобождении юга Сахалина. О событиях тех дней подробно рассказывают материалы исторической хроники.

«Согласно Портсмутскому мирному договору 1905 года, приграничная полоса Карафуто была объявлена демилитаризованной зоной. Но к 1945 году в нарушение договоренностей район 50-й параллели Сахалина был превращен японским командованием в самую настоящую крепость. В районе Котон (ныне Победино) насчитывалось 17 железобетонных дотов, 31 артиллерийский и 108 пулеметных дзотов, 28 артиллерийских и 18 минометных позиций, до 150 убежищ, а также традиционные противотанковые рвы и колючая проволока…» Словом, крепким орешком был район Котона. И на этом участке боев довелось воевать Михаилу Гоголеву. – В 4 часа утра нас подняли по тревоге. Командиры сообщили, что рано утром 11 августа 1945 года наши вой-ска перешли государственную границу у 50-й параллели, – вспоминает ветеран. – Мы двинулись вперед и тут же встретили ожесточенное сопротивление японцев. Отступая, они взрывали мосты, устраивали рвы и завалы на дорогах. Досаждали и японские снайперы-«кукушки», которые прятались на деревьях и в зарослях. Но наши бойцы шли только вперед… Михаил Васильевич рассказал, как один из пленных японских офицеров признался: донесение о том, что русские прошли через болото, да еще ночью, его командование сначала восприняло как шутку.

Михаил Гоголев (вверху слева) с женой и родителями

Для пулеметчиков, по словам ветерана, главной проблемой был сложный островной рельеф. – Перед наступлением нам важно было занять удобную точку, и лучше повыше, чтобы обзор был, – рассказывает Гоголев. – Устроившись, начинали по сигналу обстрел. За нами идет в наступление пехота. После ее прорыва мы разбирали пулеметы и двигались вслед за пехотинцами. Потом снова расчищали им плацдарм. Так и ходили друг за другом – пехота за нами, мы – за ней (смеется). Все части орудия пулеметчики тащили на себе. А еще несли через плечо скатку – шинель, свернутую в трубку. Но больше всего донимала августовская жара… Не менее жаркими были и бои с японцами.

День Победы в Горнозаводске. Михаил Гоголев на празднике со своей дочерью

Свой пулемет Гоголев называет ласково – «мой максимка». Как и другие бойцы, он с любовью относился к грозному орудию, ведь оно использовалось для поражения противника и огневых средств на расстоянии до 1000 метров. Удручало одно: уж слишком тяжелым был максим – нижняя часть, или «станок», весила 32 килограмма, «тело» – 22, а вместе с бронированным щитом и жидкостью, заливаемой в кожух для охлаждения ствола, вес доходил почти до 70 килограммов. Зато щит «максимки» надежно отражал пули и осколки японских снарядов, не раз спасая бойцов от ранений. Во время боев пулеметчикам часто приходилось идти по пояс в воде, вытаскивая на руках боевую технику. В боевом расчете Гоголева было три человека, и когда кто-то выбивался из сил, невысокий, но привыкший к нелегкому крестьянскому труду Миша взваливал на себя дополнительную ношу. До призыва в армию он прошел по сопкам Сахалина на лыжах и пешком сотни километров, может быть, поэтому и стал таким выносливым.

Связной поколений

О капитуляции Японии и завершении операции по освобождению Южного Сахалина и Курил Гоголев узнал по радио. – Это была такая радость! Японцы считали себя непобедимыми, но просчитались, – говорит ветеран, а у самого на глаза наворачиваются слезы.

День Победы – главный праздник ветеранов. Михаил Гоголев – справа

После того как была поставлена последняя точка во Второй мировой войне, Михаил Гоголев остался и дальше служить на Сахалине. Демобилизовался в 1952 году, вернулся в Ныш, устроился на почту учеником. Через шесть лет с супругой и дочкой переехал в Горнозаводск. Заочно окончил Хабаровский техникум связи, работал начальником узла почтовой связи. В 1986 году Гоголев вышел на пенсию, а вскоре перевелся на работу в пожарную часть села Шебунино, где трудился еще 13 лет. На заслуженный отдых ветеран ушел в 73 года! И все же Михаил Васильевич до сих пор считает себя связистом. Не без гордости отмечает, что не забыл азбуку Морзе. В доказательство ветеран положил руку на стол и, словно работая на ключе передатчика, простучал морзянкой главное для него и других поколений слово – «Побед