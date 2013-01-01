До конца года в Южно-Сахалинске установят сотню детских и спортивных площадок

В Южно-Сахалинске продолжается установка детских площадок.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», до конца года в рамках работ по капремонту дворов в областном центре будут установлены 69 детских и 36 спортивных объектов. Два новых игровых объекта уже возведены в Дальнем. Всего же в селе оборудуют 14 детских площадок.

Ранее в адрес администрации областного центра поступали обращения от горожан, которые просили облагородить площадки, установленные до 2017 года. Просьбы выполняются в полном объеме.

Так, 30 августа на новом игровом комплексе около дома №74б на ул. Авиационная совместными усилиями администрации, депутатов и спонсоров началась укладка резинового покрытия. Напомним, что в Южно-Сахалинске действует муниципальная программа капитального ремонта дворовых территорий на период 2015-2019 годов. За первые два года отремонтированы дворы по 160 адресам, в этом году в работе — 96 адресов, в планах на 2018 год – их уже более 120.

Кроме того, администрация Южно-Сахалинска обращается к жителям активнее и теснее работать с депутатами, закрепленными за округами, а также напоминает о возможности создания территориальных общественных самоуправлений. ТОС поможет горожанам решать и воплощать в жизнь собственные инициативы в сфере благоустройства территорий и обеспечения комфортного проживания, сообщает пресс-служба мэрии.