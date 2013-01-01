Гришковец рассказал сахалинцам, как написать историю про всех и каждого

Известный российский драматург, актер и писатель Евгений Гришковец 30 августа дал мастер-класс в рамках VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света». Признанный мастер слова поведал участникам встречи о том, как рассказать историю и сделать из своей биографии произведение искусства.

Перед началом мастер-класса Гришковец обозначил, что, прежде всего, он будет обращаться к тем, у кого есть потребность что-то рассказать миру о своей собственной жизни. Ведь практически все его произведения автобиографичны, а дневник его личных наблюдений издается отдельными книгами.

- Вы, наверное, не раз подвергались насилию со стороны друзей, коллег или родственников, которые приехав, скажем, из отпуска, с упоением рассказывали о своих похождениях. Вам было глубоко неинтересно, но вы слушали их из уважения. А потом сами же поступали точно так же, когда возвращались из отпуска, - обратился к участникам мастер-класса Гришковец.

Так вот, главный секрет писателя, как сделать свою историю интересной для другого человека – нужно написать или рассказать историю так, чтобы ее можно было присвоить, чтобы человек узнал в ней себя, чтобы человек подумал, что это и про него тоже. Поэтому первый совет от Гришковца – избегать незначительных деталей, пусть и очень дорогих сердцу – конкретных имен, названий, откровенных примет времени.

Например, самому Гришковцу со временем пришлось видоизменять некоторые моменты в своих спектаклях. В пьесе «Как я съел собаку», по признанию Гришковца, его любимым и самым напряженным моментом был эпизод с описанием того, как ребенок ожидал 15-минутного выпуска мультфильмов, которые показывали по телевидению раз в неделю. Он ждал-ждал, сел перед телевизором, а тут раз – а мультфильмы кукольные. Этот спектакль Гришковец играл на протяжении 19 лет и со временем понял, что нынешняя молодежь уже не поймет, что такое кукольные мультфильмы, и, как сильно было разочарование ребенка. Пришлось заменить этот эпизод на другой – с ожиданием ребенком своего дня рождения и таким же глубоким чувством разочарования от подаренной родителями книги. - Суть жизни не меняется, эмоции всегда одни и те же. Но произведение, по моему мнению, должно оставаться современным и понятным в любые времена. Поэтому мне, как ни жалко расставаться с любимыми моментами в спектаклях, но я это делаю. Детали – не вечны и старят рассказ. И старательно избегаю слов, которые могут состарить текст. Например, не пишу: он повесил трубку или – стал нажимать на кнопки телефона. Потому что мы уже давно не вешаем трубки, а отключаемся, и телефонов с кнопками почти не осталось, - рассказал Гришковец. А в романе «Рубашка» главный герой влюблен в некую женщину, но автор намеренно не называет ее имени и того, как она выглядит. - Потому что, назови я ее Галей, читатель влюбленный, скажем, в Катю, перестанет воспринимать эту историю, как историю про себя. Или, если бы я написал, что она блондинка, я потерял бы как читателей любителей брюнеток, - говорит писатель.