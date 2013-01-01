Великий маэстро

Российское и мировое музыкальное сообщество понесло тяжелую утрату. В Москве, на 39-ом году жизни, скончался скрипач Дмитрий Коган. Причина смерти - онкологическое заболевание. Музыкант был частым гостем на Сахалине. Невельчане хорошо помнят благотворительный концерт, который он дал в полуразрушенном землетрясением городе в 2007 году. А в 2008-м знаменитый скрипач стал почетным гражданином Невельска.

Открытие хирургического корпуса

Свой хирургический корпус появился в сахалинском онкологическом диспансере. Это серьезное событие для островного здравоохранения. Сегодня доля пациментов, нуждающихся в операциях, составляет 25%. В последние годы эта цифра стабильно растет.

Ремонт подъездов

Подъезды 68-ми домов в Южно-Сахалинске отремонтируют в этом году. На возмещение части затрат девять управляющих компаний получат субсидии. В их числе и ЖЭУ-8, который уже ведет ремонт подъездов.

Льготы для сахалинцев

Сахалинцы, которые платят значительные суммы на услуги ЖКХ, могут воспользоваться субсидией. Средства на обеспечение этой льготы выделяются из регионального бюджета. Ежегодно ею пользуется около двадцати тысяч человек.

Газификация Владимировки

Газпром планирует начать газификацию Владимировки в следующем году. Эта информация была озвучена на встрече губернатора области Олега Кожемяко с представителями корейской общественности. Жители этого микрорайона пожаловались, что печное отопление частного сектора создает сильное задымление.

Под открытым небом

Сахалинский международный кинофестиваль продолжает показ лучших мировых и российских лент. Седьмой «Край света» - это фильмы на главных культурных площадках и под открытым небом. Каждый вечер прохлада конца лета не останавливает сотни зрителей. У дома Правительства горожан представили программу экологического кино.

Исчез с карты на сутки

Интернет-пользователей накануне ошарашил сервис «Яндекс-карты». Там с радаров пропал Сахалин. Остров отображался на максимальном отдалении в 3000 километров, но при увеличении на схеме место, где находится регион, было пустым.

Танец «особенной» девочки

Они попробовали - и у них получились. Родители «солнечной девочки» отдали ее в хореографический ансамбль. Эксперимент оказался успешным - ребенок научился не только танцевать, но и говорить - правда, пока на своем языке.

«Острова Победы»

Сахалинские каякеры вернулись из экспедиции. Свой поход они посвятили окончанию Второй Мировой войны. На этот раз островами Победы стала Малая Курильская гряда.

Домой с победой

С овациями сегодня в аэропорту встретили островного тхэквондиста Георгия Боровикова. Юноша стал серебряным призёром первенства мира среди кадетов в весе свыше 65 килограммов.

Домашних матчей не будет

Футбольной команде ПСК «Сахалин» запретили играть на поле стадиона «Спартак» Южно-Сахалинска в рамках первенства страны. Такое решение вынес Российский футбольный союз. Причина давняя: неудовлетворительное состояние искусственного газона, он стало более жёстким. Теперь островитянам приходится проводить матчи в гостях, на материке.