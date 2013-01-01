Южно-Сахалинский детсад «Незабудка» признан «Прорывом года»

В Южно-Сахалинске завершилась августовская городская конференция педагогов.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», результатом двухдневной плодотворной работы участников стал проект резолюции, в которую вошел план работы педагогического сообщества Южно-Сахалинска на 2017-2018 учебный год. Открывая торжественное собрание, начальник департамента образования города Анастасия Киктева сообщила, что документ руководители учреждений должны обсудить со своими коллективами на педсоветах, чтобы утвердить окончательный вариант в первых числах сентября.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздравил собравшихся с началом нового учебного года, отметив неисчерпаемые душевные силы и энергию, которые они ежедневно вкладывают в воспитание молодого поколения. - 1 сентября в школы придут около 24 тыс. юных горожан. И каждый из них благодаря вам, я уверен, получит необходимый багаж знаний, который определит его дальнейший жизненный путь, - обратился к педагогам Сергей Надсадин.

Мэр вручил ряд наград педагогам и руководителям образовательных учреждений. Так, за высокие показатели профессиональной деятельности в 2016-2017 учебном году муниципальным нагрудным знаком «Лучшему» и премией 50 тыс. рублей награждены воспитатель детсада №6 Ольга Баканова, ее коллега из дошкольного образовательного учреждения «Звездочка»Марина Ким, директор школы №4 Ирина Куканова, учитель биологии лицея №2 Ольга Манжосова, инструктор по физкультуре детсада «Кораблик»Елена Тихонова, педагог-организатор школы №8 Марина Чучинская. Премию мэра «Школа одаренных детей» за реализацию образовательных программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих, физических и прикладных способностей, в этом году вручили школе №3, гимназии №2 и лицею №2.

Получая награды, педагоги особо отмечали, что это заслуга всего коллектива учреждения, детей и их родителей. - В этом году я начинаю свой 40-й год педагогической деятельности, 16 лет работаю в лицее №2. Сейчас говорят о том, что поколение детей сложное, и работать все труднее. Но это не так, мы вместе с ними совершенствуемся, становимся современнее. И эта награда не только мне, но и всему нашему коллективу, - подчеркнула Ольга Манжосова.

Почетные грамоты, премии, нагрудные знаки от администрации Южно-Сахалинска, областной Думы, Гордумы, регионального министерства образования, городского департамента образования получили 50 директоров, педагогов и воспитателей, а также восемь школ и детских садов. Переходящий знак «Прорыв года» заслужил детский сад №44 «Незабудка». В завершение собрания молодые педагоги, которые впервые в этом году приступят к работе в школах и детских садах, дали торжественную клятву, пообещав обучать детей, опираясь на федеральные государственные стандарты, уважать учеников и применять к каждому индивидуальный поход, а также оправдать благородное звание учителя, информирует пресс-служба мэрии.