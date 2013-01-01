Танцы во благо
Они попробовали - и у них получились. Родители «солнечной девочки» отдали ее в хореографический ансамбль. Эксперимент оказался успешным - ребенок научился не только танцевать, но и говорить - правда, пока на своем языке.
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Они попробовали - и у них получились. Родители «солнечной девочки» отдали ее в хореографический ансамбль. Эксперимент оказался успешным - ребенок научился не только танцевать, но и говорить - правда, пока на своем языке.
Россия и Япония обсудили развитие совместных проектов после майской встречи глав государств
http://frenchwarz.com/foru
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