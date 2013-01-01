Право на льготу
Сахалинцы, которые платят значительные суммы на услуги ЖКХ, могут воспользоваться субсидией. Средства на обеспечение этой льготы выделяются из регионального бюджета. Ежегодно ею пользуется около двадцати тысяч человек.
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Сахалинцы, которые платят значительные суммы на услуги ЖКХ, могут воспользоваться субсидией. Средства на обеспечение этой льготы выделяются из регионального бюджета. Ежегодно ею пользуется около двадцати тысяч человек.
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http://frenchwarz.com/foru
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