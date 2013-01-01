На радость жильцам
Подъезды 68-ми домов в Южно-Сахалинске отремонтируют в этом году. На возмещение части затрат девять управляющих компаний получат субсидии. В их числе и ЖЭУ-8, который уже ведет ремонт подъездов.
|Войти / Зарегистрироваться
|16+
Подъезды 68-ми домов в Южно-Сахалинске отремонтируют в этом году. На возмещение части затрат девять управляющих компаний получат субсидии. В их числе и ЖЭУ-8, который уже ведет ремонт подъездов.
Россия и Япония обсудили развитие совместных проектов после майской встречи глав государств
http://frenchwarz.com/foru
читать дальше
Власти Сахалина ускорят бесплатное зубопротезирование «детей войны»
В Поронайске стоим три года в очереди. Один врач и если счастье улыбнется попасть на протезирование, то это будет продолжаться полгода. Привлекать частные клини...
читать дальше
Просьбы сахалинцев передадут президенту России
Откуда известно, что Президент РФ передал зеленую папку губернатору Сахалина и когда?
Комментарии