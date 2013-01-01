В следующем году на Сахалине откроется японский онсэн

В ноябре 2018 года резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 млн рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера».

- Важно обеспечить лучшие японские стандарты обслуживания. Мы строим не просто баню, а становимся частью сетевой компании под брендом «Хонока». Таких бань всего десять на Хоккайдо, три в Токио и одна в Китае. Теперь будет еще одна и на Сахалине. Сетевой формат предполагает определенные условия. Мы должны их соблюдать в полном объеме, - подчеркнул управляющий директор компании «Хонока Сахалин» Сергей Дмитриев.

Комплекс будет работать круглогодично. Здесь будут трудиться 60 сотрудников, не считая управленческого состава. Как уточняет Сергей Дмитриев, непременным условием при создании предприятия была договоренность с японским партнером о том, что часть персонала должна быть из Японии. Это будут, например, шеф-повар и управляющий.

При разработке проекта учитывался опыт других инвесторов по созданию на Сахалине банных комплексов, например, корейских бань. Сейчас же появится и японский онсэн.

- Он показывает, что такой вид услуг популярен и востребован у населения. Мы готовы предложить японское качество по более низким ценам. При разработке своего проекта мы делали ставку на то, что посещение онсэна станет дополнительной опцией для тех, кто приезжает на курорт «Горный воздух», - отметил Сергей Дмитриев.

В настоящее время резидентами ТОР «Горный воздух» стали 6 инвесторов, реализующих проекты на 10,7 млрд рублей. Еще две заявки находятся на рассмотрении. В ТОР вошли популярная база «Горный воздух», санаторий «Синегорские минеральные воды», прибрежная зона города Невельска и острова Монерон, а также два земельных участка, расположенных в Южно-Сахалинске.