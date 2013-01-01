Южносахалинцев приглашают бесплатно проверить свое здоровье

Масштабная медицинская акция по бесплатному обследованию сахалинцев пройдет 2 сентября в городском парке культуры и отдыха Южно-Сахалинска. В 10:00 на площадке бывшего картодрома начнется акция «Сохрани свое здоровье», организованная Городской думой, министерством здравоохранения Сахалинской области, мэрией областного центра, приуроченная к 135-летию Южно-Сахалинска.

Для всех желающих, независимо от возраста, будут работать:

- передвижные мобильные комплексы из Корсаковской и Долинской ЦРБ, в которых можно будет сдать анализ крови на холестерин, сахар, измерить давление, проконсультироваться с терапевтом;

- передвижная флюорографическая установка из Долинской ЦРБ;

- центры здоровья (два для взрослых от Центра медицинской профилактики и областного врачебно-физкультурного диспансера, один детский от детской городской поликлиники), в которых можно пройти тестирование по выявлению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, определить насыщение гемоглобина кислородом и содержание веществ табачного дыма в организме, измерить внутриглазное давление, проконсультироваться с терапевтом;

- площадка областного Центра по борьбе со СПИДом, на которой можно пройти анонимное предварительное тестирование на СПИД (при наличии паспорта).

Информационные площадки с раздачей буклетов и консультацией специалистов также организуют областной наркодиспансер, сети аптек «Фармация» и «Панацея».

Организаторы постарались привлечь к акции как можно больше специалистов из разных областей медицины, чтобы у сахалинцев была возможность в одном месте без предварительной записи проверить свое здоровье. Для сдачи большинства анализов не потребуются даже документы. А в качестве сладкого и полезного угощения всем желающим будет предложен гематоген.

Акция «Сохрани свое здоровье» пройдет 2 сентября, в субботу, с 10:00 до 13:00 в городском парке на площадке бывшего картодрома.