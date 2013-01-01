На бывшем пустыре военных в Южно-Сахалинске построят спортобъекты

Земельный участок, расположенный между улицами Горького и Комсомольской в 8-м микрорайоне, определен под расширение площадей южно-сахалинского общеобразовательного лицея №1. Здесь планируется построить спортивную площадку с футбольным полем, беговыми дорожками, тренажерами и воркаут-комплексом.

Напомним, данный участок площадью 0,7 га был передан в муниципальную собственность в середине августа. Ранее он принадлежал Министерству обороны РФ и не использовался много лет. Сейчас он представляет собой пустырь.

Сразу после подписания всех необходимых документов был рассмотрен вариант строительства здесь арендного дома для бюджетников и военных. Однако в существующем проекте планировки, который в июле прошел процедуру публичных слушаний, эта территория отведена под возведение спортивных объектов лицея №1. Этот проект был одобрен жителями микрорайона. Отметим, согласно градостроительному кодексу РФ, проект планировки - это юридический документ, имеющий законную силу и не подлежащий изменениям.

Особо подчеркнем, что земельный участок для строительства арендного дома, квартиры в котором получат бюджетники и семьи военных, уже определен проектом планировки и также рассмотрен на публичных слушаниях. Жилое здание разместится в черте 8-го микрорайона Южно-Сахалинска.