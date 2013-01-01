Сахалинец убил знакомого из-за политики

Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Сахалинской области, 18 августа в городской больнице им Ф. С. Анкудинова скончался 55-летний мужчина. Он поступил в медучреждение с проникающими колото-резаными ранами.

По подозрению в преступлении задержан 57-летний южносахалинец. В отношении его возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки в квартире подозреваемого. Гость оскорбил хозяина, сказав, что тот не разбирается в политике. Конфликт перерос в драку, которая продолжилась на лестничной площадке. Хозяин квартиры вытащил нож и несколько раз ударил им в область шеи, плеч и живота товарища.

Расследование уголовного дела продолжается.