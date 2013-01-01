В День знаний на Сахалине не будут продавать алкоголь

Предпринимателям и южносахалинцам напоминают, что 1 сентября запрещена продажа спиртных напитков.

В соответствии со статьей 1 Закона «Об установлении на территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции» департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации города разослал всем субъектам торговли и общественного питания письма с напоминанием об ограничении продажи крепкой алкогольной продукции, пива и прочих спиртосодержащих напитков, сообщает пресс-служба мэрии.