Незаконно уволенный сахалинец отсудил у работодателя 650 тыс. рублей

Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика».

Суд решил взыскать с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула работника, компенсацию за неиспользованные дни отпуска и компенсацию морального вреда. Общая сумма, подлежащая взысканию, превысила 650 тыс. рублей.

В Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов отмечают, что в адрес главной профсоюзной организации региона неоднократно поступали обращения работников - членов первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика» о нарушении работодателем их трудовых прав.

У профсоюзной стороны, в частности, уже имелись серьезные замечания к работодателю по исполнению коллективного договора, индексации заработной платы, премированию работников, привлечению к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выплате сумм, причитающихся при увольнении, начислению установленных надбавок и т. д.

На основании этого областной союз организаций профсоюзов обратился в прокуратуру Южно-Сахалинска для проведения проверки исполнения работодателем действующего законодательства. По ее результатам часть информации, указанной в обращениях, подтвердилась, а управляющему директору предприятия было вынесено представление об устранении нарушений закона.

Весомую роль в отстаивании прав членов профсоюза предприятия сыграл председатель первичной профсоюзной организации, который неоднократно обращался в вышестоящий профсоюзный орган, а также в надзорные органы для принятия мер реагирования по восстановлению нарушенных трудовых прав работников, отмены незаконных локальных нормативных актов в организации, принятых в обход действующего законодательства и коллективного договора.

Возможно, именно поэтому работодатель ему сначала объявил выговор за неисполнение должностных обязанностей (позже признанный судом незаконным), затем вынес замечание и лишил премии, а впоследствии уволил с должности за неоднократное невыполнение без уважительных причин трудовых обязанностей.

Президиум сахалинского союза организаций профсоюзов не согласился с его решением по вопросу расторжения трудового договора с председателем первичной профсоюзной организации. При поддержке профсоюзной стороны последовало обращение в суд о признании незаконными приказов работодателя, что и было сделано.