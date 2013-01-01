Минобрнауки РФ: ремонтировать школы за счет родителей недопустимо

Собирать средства и проводить ремонт школ за счет родителей недопустимо, заявила 30 августа на общероссийском родительском собрании министр образования и науки России Ольга Васильева.

- Для начала вопрос о поборах нужно решать внутри самой школы и с руководством муниципалитета, который является ее учредителем. Никаких поборов быть не должно. Поэтому каждый отдельный случай нужно решать в том числе с правоохранительными органами, – сказала она.

Отвечая на вопрос про количество дней учебной недели, министр проинформировала, что это решение принимает школа.

- Программа для малышей должна, как мне кажется, укладываться в пять дней, а старшие дети при необходимости могут прийти и в субботу, - резюмировала она.

По словам министра, разговоры о перегруженности детей велись всегда, но часть занятий идет в рамках дополнительного образования, например, в формате кружков, и это дает возможность детям сменить вид деятельности и то же время получить новые знания и навыки.

Еще один вопрос, волнующий родителей, - возвращение медицинских кабинетов в школы и предоставление данных о здоровье детей.

- Я убеждена, что школа должна знать об особенностях здоровья ребенка. Защита данных - вещь замечательная, но дело касается здоровья. Информация об этом должна быть в школах, возможно, она будет иметь заявительный характер, - подчеркнула министр. - Мамы по-разному к этому относятся. Но мне кажется, если есть проблемы, медики в школе должны о них знать.

По словам Васильевой, вопрос о медицинских кабинетах и предоставлении информации о здоровье детей будет решаться совместно с Министерством здравоохранения РФ.

В течение двухчасового мероприятия прозвучали вопросы, связанные с итоговой аттестацией. Наибольший интерес вызвали введение устной части экзамена по русскому языку и перспективы появления обязательных экзаменов по иностранному языку и истории. Кроме того, обсуждалось возвращение в школьную программу астрономии, возможное сокращение количества учебников и другие.

Была озвучена информация о существенном увеличении числа первоклассников.

- В этом году в первый класс идут 1,8 миллиона наших малышей. Это ровно на 110 тысяч больше, чем в прошлом году. Это огромная радость, – отметила Васильева.

По ее данным, в этом году 11 тысяч школ приняли 476 детей с особенностями здоровья в рамках развития инклюзии, и ни одна коррекционная школа в 2016-м и текущем году закрыта не была.

- У нас как было 1764 коррекционные школы, так и осталось, - сообщила министр.

Она выразила благодарность коллегам из Министерства промышленности и торговли РФ за совместную реализацию проекта для коррекционных школ: поставку комплексов для обследования здоровья детей. Специальные медицинские комплексы уже получили 360 школ, в течение трех лет планируется оснастить ими все коррекционные образовательные организации. Подготовку специалистов-дефектологов Васильева планирует держать на личном контроле, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.