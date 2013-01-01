Свободный Маока

В далеком 1945-м советские войска освободили город-порт всего за два дня. Краеведы до сих пор по крупицам собирают сведения о тех боях

Бой в тумане

Сведений об освобождении юга Сахалина не так много. Исследователи признаются – данные эти разрозненные. До сих пор удается отыскивать новые факты о тех событиях, проводить неожиданные параллели. Десантная операция по захвату крупного города-порта Маока (ныне Холмск) длилась с 19 по 22 августа 1945 года. По плану на причалы порта было решено высадить 113-ю стрелковую бригаду и сводный батальон морской пехоты. Для выполнения задачи было спешно сформировано пять отрядов кораблей. Десант выходил из порта Советская Гавань.

Подход судов к Маока, август 1945

Заранее с воздуха разведчикам удалось запечатлеть город-порт. На основании добытых данных были составлены карты, Маока поделили на квадраты, бойцам была дана четкая установка – где, в каком квадрате вести бой. К слову, советская разведгруппа начала свою работу еще 17 августа, удалось выяснить, какими силами располагает противник в порту и самом городе. Корабли с десантом добирались до сахалинского берега ровно сутки. Море было неспокойным, видимость осложнял густой туман. С другой стороны, такие погодные условия позволили внезапно обрушиться на ничего не подозревавшего противника. Участники боев вспоминают, что портовыми прибрежными сооружениями удалось овладеть за каких-то 40 минут. Первый и второй эшелоны десанта были высажены в гавани и сразу вступили в бой. С воздуха поддержки не было – мешал туман. По этой же причине часто приходилось останавливать артиллерийский огонь кораблей. Тем не менее уже к полудню советские войска полностью заняли порт, а к 14:00 – и весь город. В той схватке японская армия потеряла 300 человек убитыми и 600 – пленными, советская – 77 человек убитыми и ранеными. Таковы официальные данные. Однако они не совпадают со свидетельствами ветеранов. По их воспоминаниям, погибших было намного больше.

Контр-адмирал Андреев на одной из улиц города Маока

Выбитые из Маока японские войска отступали вглубь острова вдоль железной и шоссейной дорог. Советский батальон морской пехоты двигался по побережью на теперешний Невельск, а бойцы 113-й стрелковой бригады – вдоль железной дороги на Отомари (Корсаков) и к нынешним Чапланово и Пятиречью через Камышовый перевал. Ожесточенные бои здесь продолжались два дня. В какой-то момент японцы даже остановили наступление наших войск. В бою у Чертова моста погиб почти весь расчет орудия сержанта Евгения Чапланова (уцелело лишь два человека). На следующий день помочь нашим войскам прибыла авиация флота. По одним данным, было совершено 28 боевых вылетов, по иным – более 60. Очевидно, этого было недостаточно, чтобы переломить ход битвы. Только в ночь на 23 августа советским войскам удалось занять станцию Футомата (Чапланово). Они продолжили наступление к нынешним Аниве и Корсакову. Батальон морских пехотинцев за это время продвинулся с боями в южном направлении до 30 километров. Задачи десантной операции были выполнены.

По горячим следам

Прошли годы. Освобожденный Сахалин развивался, Холмск превратился в уютный, утопающий в зелени портовый городок. Спустя чуть более 30 лет после тех боев, когда были еще живы многие их участники и свежи воспоминания, в городском Доме пионеров развернулось целое поисковое движение. Удивительно, но главными рабочими пчелками в этом деле были дети – обычные мальчишки и девчонки, ученики 4–6-х классов. Искали юные следопыты участников десантной операции, их родственников, друзей, словом, всех, кто мог поделиться воспоминаниями и фактами о тех боях. Руководила отрядом «Красных следопытов» методист Дома пионеров Софья Александровна Демиденко. Она, как опытный дирижер, сводила это многоголосие истории в одно цельное органичное произведение.

Встреча ветеранов в Рязани

– Идея создать музей при Доме пионеров возникла не сама собой, – вспоминает Софья Александровна. – Известный сахалинский краевед Константин Гапоненко в школе поселка Пятиречье, в которой он был директором, собрал уникальные материалы о тех боях. В школе была комната боевой славы, пятиреченская пионерская дружина носила имя 113-й стрелковой бригады. Работа следопытами была проделана колоссальная. Во все военкоматы страны, в музей, школы отправлялись запросы, письма. Ребята в них просили откликнуться родственников, друзей тех, кто 30 лет назад освобождал город Холмск, участников десантной операции. Отыскать удалось более 300 ветеранов. Первой ласточкой стало письмо из Рязани. Работники местного Дома пионеров пригласили следопытов на встречу с ветеранами – участниками легендарной бригады. – Встреча получилась очень теплой, – рассказывает Софья Александровна. – Планировалось, что в Рязань приедут лишь три ветерана, а на деле их было намного больше. Эта знаковая встреча послужила толчком к обширной переписке. На письма юных следопытов отзывалось все больше и больше людей. Фронтовые треугольнички в письмах, как в годы войны, стекались в холмский Дом пионеров. Родители погибших героев благодарили ребят за неравнодушие, выжившие в той мясорубке ветераны с радостью делились бесценными воспоминаниями. – Сколько я ночей не спала, Боже мой, – вспоминает Софья Демиденко. – Сколько мы писали! Ведь у наших героев остались дети, внуки. Они счастливы были получить весточку с далекого Сахалина, с места, где захоронен их отец или дед.

Письма ветеранов, которых удалось отыскать Красным следопытам

Удалось разыскать родного брата Евгения Чапланова – Владислава Анатольевича. В 1978 году он с супругой приехал на Сахалин, участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 2 сентября. А до этого он прислал трогательное письмо. Вот что написал брат героя: «Дорогие ребята. Очень хорошо, что вы, «Красные следопыты», занимаетесь таким нужным и полезным делом, как создание музея боевой славы, ведете большую работу по розыску воинов-освободителей... Нам приятно видеть плоды ваших поисков... Я как бы голосом моего погибшего брата говорю: «Огромное вам спасибо за то, что вы помните и чтите тех, кто отдал свои молодые жизни за наше с вами светлое сегодня».

Домашний музей

Софья Александровна терпеть не может несправедливость. Благодаря ее работе удалось исправить множество нелепых ошибок в описании освобождения Холмска. Одна из них закралась в фамилию ефрейтора Анатолия Семанова, разведчика 113-й отдельной стрелковой бригады. Софья Демиденко добилась замены мемориальной доски на памятнике в селе Николайчук, где значилось «Симаков».

Софья Александровна Демиденко

Сегодня того Дома пионеров уже нет. На его месте теперь городской лицей «Надежда». Нет и музея. Кое-что из материалов, собранных «Красными следопытами», было передано в музей школы № 6 портового города, часть – перешла в другие учреждения области. Дома у Софьи Демиденко хранится огромный архив. Главная боль неугомонной Софьи Александровны – имя школьного музея. Она считает, было бы справедливо назвать его в честь 113-й стрелковой бригады, а Дом детского творчества Холмска – именем Евгения Чапланова. – Я верю, что общими усилиями – моими и моих воспитанников, нам удастся этого добиться. Тем более мы дали слово ветеранам увековечить имя героя и легендарной бригады, – говорит Демиденко. Ее «воронята» (так ласково называет своих воспитанников методист) давно выросли, но Софья Александровна до сих пор держит связь с родственниками ветеранов. В ее квартире огромный шка