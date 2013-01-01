Армрестлинг довел сахалинца до убийства

25-летний житель поселка Ноглики обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения 17 июня 2017 года в доме №2а на улице Лесной тела 31-летнего жителя Хабаровского края с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, ночью 17 июня мужчины познакомились на улице, оба были нетрезвые. Для дальнейшего распития спиртного они пришли домой к подозреваемому. В ходе застолья молодые люди решили помериться силами - побороться на руках. Из-за этого у них возник конфликт. Гость ударил хозяина квартиры, тот ответил тем же. На шум вышла сожительница подозреваемого и стала выгонять гостя. Мужчины вышли в коридор, где хозяин квартиры продолжил бить гостя по голове, от чего тот упал на пол и начал хрипеть. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.