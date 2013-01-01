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14:26 / Социум / история / музеи  

Трехмерная история

Для создания трехмерных экспозиций в новом музейно-мемориальном комплексе «Победа» понадобились усилия 35 специалистов и два корабельных контейнера стройматериалов и инструментов

Чувствительная тема

Творческое объединение «Невский баталист» из Санкт-Петербурга специализируется на создании масштабных трехмерных художественных диорам и панорам. У ее руководителя Дмитрия Поштаренко тема войны с молодости вызывает глубокий интерес и чувство гордости за проявленный предками героизм. Сам он родом из Шлиссельбурга – городка, расположенного неподалеку от Северной столицы России. В тех местах во время Великой Отечественной войны происходили события поистине мирового масштаба. В битвах решалась судьба не одного государства и определялось будущее всего мирового сообщества. Тысячи наших солдат полегли в боях при обороне Ленинграда, земля там, без преувеличения, буквально залита человеческой кровью и до сих пор хранит в себе останки героев.

– В юношеском возрасте я присоединился к поисковому движению, поскольку меня очень тронули рассказы родителей и учителей о героическом подвиге нашего народа во время Великой Отечественной войны, – вспоминает Дмитрий Поштаренко. – Спустя какое-то время стал руководителем одного из поисковых отрядов – «Шлиссельбург», участвовал в организации выставок военных находок, потом самостоятельно инициировал подобные мероприятия. Это дело меня увлекло и по сей день не отпускает. Далее я стал обращать внимание на обустройство музейных экспозиций и пришел к выводу, что с помощью современных технологий их можно оживить, а это, в свою очередь, непременно привлечет внимание и вызовет еще больший интерес со стороны посетителей. Так и появилась идея создания трехмерных диорам и панорам. Далее последовала череда больших дел, упорной работы, совпадений, а главное – встреча единомышленников.

Виртуально эффективно

В одном из залов музейно-мемориального комплекса на площади Победы Южно-Сахалинска силами творческой группы «Невский баталист» созданы две трехмерные экспозиции. Посетители музея получат возможность окунуться во времена, когда наши деды и прадеды освобождали южную часть Сахалина от японских захватчиков. Работы проводили 35 специалистов, которые привезли с собой несколько корабельных контейнеров, доверху заполненных стройматериалами и специальным инструментом.

За почти четыре года существования «Невский баталист» обустроил пространство музеев Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калуги, Владивостока, Саратова, Калининграда, также создал экспозиции в павильоне ВДНХ и на Поклонной горе в Москве.

– Первую панораму мы создали в Ленинградской области, она посвящена прорыву блокады города, – вспоминает Дмитрий Поштаренко. – Нашу идею тогда поддержал президент страны, а губернатор для воплощения задуманного поручил создать отдельный павильон. После чего у нас образовалось ядро команды, которая в своей работе стала использовать не только многолетние наработки сотрудников музеев, но объединила технологии, применяемые во время театральных постановок, а также в кинопроизводстве. До этого в России трехмерные диорамы и панорамы никто не создавал, и приятно сознавать, что наша творческая группа стала в этом деле первопроходцем.

Плод воображения

Процесс создания таких экспозиций долгий, на практическое воплощение двух сюжетных линий в залах музейно-мемориального комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске ушло около четырех месяцев. Все началось с замысла автора – Дмитрия Поштаренко.

Своим видением он поделился с известным в Петербурге художником-постановщиком Леонидом Майоровым, который создал макет и предложил разные идеи. На этом этапе под руководством технического директора «Невского баталиста» Андрея Кудимова все тщательно обдумывалось, измерялось, уточнялось, сравнивалось с историческими данными. Подбирались цветовые решения, и только потом началась практическая часть работы, которая сравнима со строительством здания. Подбор необходимых материалов и их доставку организовала Марина Мухорина.

– Каркас сооружений, техники, а также манекенов собирается из пеноблоков, металлической арматуры и листового железа, лица сначала ваяются из глины и гипса, а затем формуются с помощью полимерных материалов, – продолжает Дмитрий Поштаренко. – Каждый фрагмент изготавливается отдельно, и нужно, чтобы голова с телом, так сказать, подружились. Затем специалист по костюмам подгоняет обмундирование по фигуре. В общем, как в ателье. Потом художники приступают к росписи. И если в западной части страны нами уже была отработана манера исполнения человеческих лиц и сюжетных баталий с участием советских и германских войск, то у вас, на Сахалине, необходимо было изучить особенности амуниции и моделей вооружения японской армии. Ведь, например, между конструкциями японского и немецкого танка есть резкие отличия. Для нас это было необычно и очень интересно.

Факты притяжения

По словам собеседника, этот интерес был подогрет еще до приезда в островной регион. Во время работы во Владивостоке Дмитрий встретился с участниками экспедиции на остров Шумшу. А через год и сам отправился туда, чтобы детально ознакомиться с фактурой оставшихся там со времен войны укреплений и рельефом местности.

– Сам факт, что на небольшом острове в Тихом океане шли ожесточенные бои между двумя народами, представляющими совершенно разные культуры, меня очень заинтересовал, –говорит Дмитрий Поштаренко. – Тем более что в детстве я занимался восточными единоборствами, и к истории Японии приходилось обращаться. После встречи с ребятами, вернувшимися с курильского острова, созрела идея поучаствовать в конкурсе на получение гранта для создания в новом музее Южно-Сахалинска масштабных сюжетных экспозиций.

Во время работы на Сахалине автор диорам и панорам периодически встречался с местными поисковиками, уточнял у них некоторые нюансы.

– Нам очень повезло в этом плане, потому что сахалинские коллеги оказались отзывчивыми людьми, старались всячески помочь, что, конечно же, ускорило творческий процесс, – говорит Дмитрий Поштаренко. – Надеюсь, что после открытия музея местные жители останутся довольны нашей работой, потому что к созданию каждой детали сюжетных линий мы подошли очень ответственно и трепетно.

Наша справка

ДИОРАМА – лентообразная, изогнутая полукругом живописная картина с передним предметным планом, включающим сооружения, реальные и бутафорские предметы.

ТРЕХМЕРНАЯ ПАНОРАМА в музейной сфере – экспозиционный комплекс, в котором совмещается широкоформатное изображение местности, пейзажа с круговым обзором и предметный план – оригиналы или муляжи и макеты, выполненные в натуральную величину. Дополняется звуковыми и световыми эффектами. В отличие от классических панорам и диорам здесь зритель наблюдает воссозданную картину не со стороны, а изнутри. Трехмерная панорама не имеет заграждений, эту функцию выполняет рельеф, а предметный ряд, находящийся в доступных с экскурсионного маршрута зонах, можно изучать на ощупь. Экспликации (график-схема, в которой отражено изменение силы звучания от времени) вынесены за рамки трехмерной панорамы. Основное ее отличие от классических панорам и дио-рам в том, что акцент сделан не на расписанном полотне, а именно на предметном плане, скульптурах героев. Зритель оказывается непосредственно внутри события, становится прямым свидетелем остановленного момента. Дополненная музыкально-звуковым сопровождением, световыми приемами, воссозданная картина становится реалистичной, появляется ощущение присутствия.

Теги  История Музеи
Автор текста: Николай Рыжань

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