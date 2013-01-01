Режиссерский дебют Алисы Хазановой показали на сахалинском «Крае света»
«Осколки» – первый художественный фильм, который сняла балерина, актриса театра и кино, член жюри VII Сахалинского международного кинофестиваля Алиса Хазанова.
Премьера состоялась в этом году в основной программе Московского международного кинофестиваля. На «Крае света» устроили спецпоказ картины и после обсудили ее со зрителями.
Дочь известного актера Геннадия Хазанова захотела поразмышлять о феномене дежавю. Человеку свойственно прогонять одни и те же ситуации по кругу. С каждым новым циклом они обрастают новыми деталями и будто становятся немного иными.
В лабиринты из фантазий и реальности попадает семейная пара – главные герои фильма. Он вечно в деловых встречах и телефонных звонках. Она (главную роль, к слову, исполняет тоже Алиса Хазанова) задыхается за этой стеной видимого благополучия.
«Осколки» сняли в Нью-Йорке за 17 ночей.
– Почему фильм не на русском языке? – поинтересовались у режиссера сахалинцы. – Когда постоянно читаешь субтитры, не можешь сосредоточиться на актерской игре…
– Сценарий я писала вместе с американцем Майклом Куписком. Соответственно, диалоги существуют в системе английского языка, и любая попытка перевести их исказит смысл, – ответила Алиса Хазанова.
Кстати, оригинальное название картины звучит как Middlegroud – дословно переводится «средняя земля». Можно толковать как точку пересечения энергий, мнений, временных потоков… Но на русском языке подобное название было бы непонятным.
В основу сценария легли впечатления режиссера от увиденного, услышанного. Почти каждый оказывался в ситуации, когда за большим столом собирается много людей. Все отгорожены друг от друга и беседуют лишь об условных вещах вроде: где лучше кататься на лыжах, какую машину выбрать?..
– Коммуникация между людьми нарушена. Даже самые близкие не слышат друг друга. Мне стало грустно от того, что так происходит. Еще хотелось высказаться на тему: что, если?.. Нередко бывает: человек мечтал петь, но кто-то сказал, что у него нет слуха. У каждого есть сожаления о несделанном, хотя жить этим не очень конструктивно, мне кажется.
Также зрители интересовались разницей между русской и американской актерскими школами. Для западной свойственно больше импровизации, считает Алиса.
– Хотя все диалоги прописаны, но у актеров из Нью-Йорка нет никакого зажима. Никто не спрашивает, в чем зерно роли. Просто люди принимают систему координат фильма и начинают в ней очень естественно существовать, – поясняет гостья «Края света».
Свое мнение о картине выразил и еще один член жюри международного кинофорума – Пётр Фёдоров.
– Эта работа по-особенному отличается от всего, что я в последнее время видел. Снимаю шляпу перед всей командой! Это очень красивая смелость – делать инсайд, а не притягивать реальность, вставая перед ней на задние лапы. Мне кажется, съемочная команда попала в пространство, которое работало на них. Даже то, что вам приходилось снимать по ночам, внесло определенную энергию в фильм, – отмечает актер.
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