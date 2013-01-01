Режиссерский дебют Алисы Хазановой показали на сахалинском «Крае света»

«Осколки» – первый художественный фильм, который сняла балерина, актриса театра и кино, член жюри VII Сахалинского международного кинофестиваля Алиса Хазанова.

Премьера состоялась в этом году в основной программе Московского международного кинофестиваля. На «Крае света» устроили спецпоказ картины и после обсудили ее со зрителями.

Дочь известного актера Геннадия Хазанова захотела поразмышлять о феномене дежавю. Человеку свойственно прогонять одни и те же ситуации по кругу. С каждым новым циклом они обрастают новыми деталями и будто становятся немного иными.

В лабиринты из фантазий и реальности попадает семейная пара – главные герои фильма. Он вечно в деловых встречах и телефонных звонках. Она (главную роль, к слову, исполняет тоже Алиса Хазанова) задыхается за этой стеной видимого благополучия.

«Осколки» сняли в Нью-Йорке за 17 ночей.

– Почему фильм не на русском языке? – поинтересовались у режиссера сахалинцы. – Когда постоянно читаешь субтитры, не можешь сосредоточиться на актерской игре… – Сценарий я писала вместе с американцем Майклом Куписком. Соответственно, диалоги существуют в системе английского языка, и любая попытка перевести их исказит смысл, – ответила Алиса Хазанова. Кстати, оригинальное название картины звучит как Middlegroud – дословно переводится «средняя земля». Можно толковать как точку пересечения энергий, мнений, временных потоков… Но на русском языке подобное название было бы непонятным.

В основу сценария легли впечатления режиссера от увиденного, услышанного. Почти каждый оказывался в ситуации, когда за большим столом собирается много людей. Все отгорожены друг от друга и беседуют лишь об условных вещах вроде: где лучше кататься на лыжах, какую машину выбрать?.. – Коммуникация между людьми нарушена. Даже самые близкие не слышат друг друга. Мне стало грустно от того, что так происходит. Еще хотелось высказаться на тему: что, если?.. Нередко бывает: человек мечтал петь, но кто-то сказал, что у него нет слуха. У каждого есть сожаления о несделанном, хотя жить этим не очень конструктивно, мне кажется.